Barquisimetanos reaccionaron al nuevo aumento de pasaportes en el Saime #8Ene

El martes a través de las redes sociales se difundió la información sobre un presunto nuevo aumento en los trámites ofrecidos en el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), con respecto a los procedimientos y solicitudes que tienen que ver con los pasaportes nuevos y las prórrogas de este documento de identidad.

El equipo de Elimpulso.com ante la falta de información oficial en el Saime acudió a la sede del organismo en El Ujano para consultar la opinión de los usuarios con respecto a este presunto aumento. La mayoría de los consultados aseguraron que el incremento en los aranceles para solicitar este documento y sus derivados es una exageración tomando en cuenta los ingresos que reciben los venezolanos a través de su trabajo. El sueldo mínimo tiene un valor de Bs. 150 mil.

Los nuevos costos están establecidos por la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), los cuales son reflejados en Petros, sin embargo, su valor en bolívares es de Bs. 10.798.913,62 para nuevo pasaporte y Bs. 5.638.915,08 para la prórroga.

Aunque el costo de los trámites en Saime están anclados al Petro, el valor de estos, fluctúa como lo hace la criptomoneda. Un venezolano debe invertir al menos 72 sueldos mínimos equivalentes a 6 años de trabajo para poder obtener un pasaporte.

Cabe destacar que aunque el costo del trámite para solicitar un pasaporte nuevo esté anclado exclusivamente al valor del Petro, las autoridades del Saime tienen el deber de notificar las variaciones de los trámites a sus usuarios, para evitar la desinformación y la abuso de parte de algunos gestores quienes aprovechan la circunstancias para timar a los usuarios que podrían convertirse en víctimas de estafas.

Denuncias sobre retrasos por falta de sistema para cedulación

Usuarios de la oficina del Saime en El Ujano aprovecharon la oportunidad para denunciar el retraso que se presentó este martes en este ente para solicitar una cédula de identidad.

Personas que llegaron a esta oficina cerca de las 4 de la mañana tenían más de 8 horas en el sitio esperando ser atendidos. Un representante del Saime en la región quien solicitó no ser identificado indicó que el sistema para cedulación está teniendo problemas en todo el estado Lara. El funcionario informó que no han informado a ningún usuario que no se estan sacando cédulas. “Se le está explicando a cada usuario que el sistema ha tenido problemas durante todo el día sin embargo las puertas del Saime están abiertas para quienes quieran permanecer aquí y esperar a ver si el sistema llega y con mucho gusto lo atenderemos”, mencionó la fuente.

Es importante destacar que el horario de atención del organismo en el estado Lara sigue en horario navideño, hasta la 1 de la tarde. El horario normal del Saime se restablecerá a partir del 13 de enero en todo el país y en el estado Lara será el miércoles 15 por el día de asueto por la visita 164 de la Divina Pastora.