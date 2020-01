Joel Garcia: Interrumpido indefinidamente juicio de Roberto Marrero por destitución de jueza del caso #8Ene

El juicio en contra de Roberto Marrero, jefe de despacho del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, ha quedado interrumpido en forma indefinida porque la jueza que llevaba el caso fue destituida el pasado 20 de diciembre, informó el abogado defensor, Joel García.

Para este miércoles se tenía previsto el traslado al Palacio de Justicia, tanto de Marrero como del diputado Juan Carlos Requesens, indicando que estaban a la espera de que los funcionarios de los cuerpos de seguridad realicen el traslado.

Explicó que en el caso de Marrero se está ya en una etapa de evacuación de pruebas, ya que la etapa de iniciación de apertura se culminó.

“Pero la gran noticia del día de hoy con el caso Marrero, es que la juez fue destituida el día 20 de diciembre, información que obtuvimos y no la quisimos dar a conocer sino hasta el día de hoy, para ver si se continuaba el juicio, y efectivamente el tribunal no esta dando despacho, no tiene juez asignado y en consecuencia el juicio de Roberto Marrero se interrumpe y hasta que no se designe un nuevo juez, no vamos a saber, cuando va a comenzar”, afirmó.

Reveló que la causa se mantiene en el mismo tribunal, solamente hay que esperar que se designe un nuevo juez, que se encargue de la competencia de terrorismo, para que dé inicio a este juicio, dijo que no se sabe en cuanto tiempo.

“Se supone que uno de los principios fundamentales en un

proceso penal, es la celeridad procesal, pero sabemos también,

que en los casos políticos, lo adelanta, lo aceleran o lo retrasan,

como a ellos les de la gana”, dijo García.

Caso Requesens

Por otra parte, en torno a la continuación de la audiencia en el

caso del diputado, Juan Carlos Requesens, por presunta

conspiración y traición a la Patria, expediente que lleva el

Tribunal Primero con competencia en terrorismo, el abogado dijo

que están a la espera del traslado del detenido, para que se pueda

continuar el proceso.

“Hoy se continúa la audiencia de Juan Carlos Requesens, estamos

esperando el traslado, en este caso estamos todavía, en le etapa de

apertura de juicio, hoy le corresponde el derecho de palabra al

general Hernández D´Acosta y al diputado Requesens, una vez

que culminemos con el derecho de palabra que tienen ambos, y

que se les permita a la defensa de cada uno de los acusados,

interrogar al Ministerio Público y contra interrogarlo, así como al

tribunal, comenzaremos la fase de inicio de este juez, para entrar

en la fase de evacuación de los órganos de prueba”, señaló el

abogado defensor, Joel García, sobre el caso Requesens.