Los 5 consejos de finanzas personales para 2020 según Asdrúbal Oliveros

Ya 2020 está aquí. Y el eslabón más débil frente a la crisis lo constituyen las familias, especialmente aquellas con limitaciones importantes en sus ingresos. Frente a los cambios que están ocurriendo en la economía venezolana, aquí les dejo 5 claves a tomar en cuenta, a modo general: 1. Haga el esfuerzo por percibir algún ingreso en dólares, especialmente aquellos ligados a trabajos extra. 2. Si tiene activos como inmuebles o acciones de club, por ejemplo, no tomé decisiones a la ligera. No salga de ellos si realmente no está urgido de dinero. 3. Si está evaluando emigrar, decida desde la razón y no la emoción. La situación fuera de Venezuela no es mejor ni peor, es distinta. Y los impactos sobre familias o personas no son necesariamente iguales. 4. La hiperinflación ha provocado una distorsión brutal de precios, así que no compre a la primera. Evalúe opciones y decida. No siempre el primer lugar es el mejor para comprar. 5. Si pudiese y está en sus opciones, evalúe contratar una póliza de salud, especialmente si vive en Venezuela. Los costos de clínicas y medicinas se han disparado, así que vale ser precavido. #asdrubaloliveros #venezuela #finanzaspersonales #economia #2020