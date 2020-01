Son Titulares miércoles 8 de enero de 2020 #8Ene

Guaidó jura como presidente del Parlamento venezolano en el Palacio Legislativo.

El líder opositor Juan Guaidó llamó a manifestaciones para jueves, viernes y sábado tras renovar este martes su juramento como “presidente encargado” de Venezuela como jefe del Parlamento y adelantó que el martes próximo habrá otra movilización.

Guaidó exige a Padrino López explicar la actuación de la FAN el pasado 5 de enero.

EEUU advierte que tomará medidas si Guaidó es arrestado.

Diputados superaron cerco militar para ingresar a la AN.

“No es la GNB la que decide quién es diputado y quién no”, dice Guaidó

Guaidó: Los que pretendieron usurpar la AN huyeron como cobardes.

“Haber entrado aquí ha sido una hazaña (…) Gracias en nombre de Venezuela (…) Esta es la muestra de que es posible, unidos, organizados y con firmeza, Venezuela. Aún quedan diputados por entrar al Hemiciclo, aún quedan diputados que están siendo agredidos a la entrada del Hemiciclo. Juan Requesens sigue secuestrado, Gilber Caro sigue desaparecido”.

EEUU evalúa sanciones contra legisladores venezolanos por disputa en Congreso, entre estos Luis Parra.

Heridos cuatro diputados por cuerpos de seguridad del régimen.

ONU: “Acontecimientos ocurridos en Venezuela dificultan el diálogo que necesita el país”.

Diputada María Beatriz Martínez muestra las listas de asistencia del 7 Ene a la AN, con lo que deja claro la falta de quorum en la supuesta sesión del día, por parte del dip. Parra

La política en Venezuela se ha degradado de manera absoluta

Colectivos armados persiguen a periodistas en las afueras de la Asamblea Nacional. Equipo de Venevisión y Telemundo, son agredidos y asaltados en las afueras del la Asamblea Nacional.

Agredido en Venezuela el corresponsal de EL PAÍS Francesco Manetto.

Les Cortan el servicio eléctrico en la Asamblea Nacional, La sesión continúa.

Los diputados Desiree Barboza, Luis Lipa, Manuela Bolívar y Elimar Díaz resultaron heridos producto del enfriamiento contra colectivos irregulares.

Lanzaron una bomba lacrimógena cuando Guaidó se dirigía a Pajaritos. Ya ingresó a la sede administrativa de la AN.

Daniel Antequera: Pronto rescataremos la democracia en Venezuela

Antonio Tajani, Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo: La entrada de Guaidó al parlamento es una clara derrota a Maduro.

Maestros dan hasta esta semana a Aristóbulo Istúriz para que honre compromisos con el magisterio

Este miércoles continuará audiencia de Requesens y Marrero

Joe Biden rechazó la toma violenta del régimen a la AN: Maduro es un dictador.

CEV afirma que juramentación de Parra «viola» la Constitución.

Prevén que 70% de transacciones serán en dólares en 2020

Primera semana de 2020 registra 43% de inflación, la peor en casi un año

Feroces cortes de electricidad padecen todos los tachirenses

Pentágono confirma que Irán disparó más de una docena de misiles contra bases militares de EEUU en Irak.

Trump anuncia que hará una declaración sobre Irán la mañana del miércoles. EEUU evalúa daños tras ataque iraní a base en Irak. “Hasta ahora, todo bien”, dice Trump.

Se registra intensa actividad de aviones militares sobre Bagdad.

Irán “tomó y concluyó medidas proporcionadas de autodefensa” con ataques en Irak, dijo el canciller.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) prohibió a aviones civiles de EEUU sobrevolar Irak, Irán y el Golfo.

Boeing 737 con 180 pasajeros se estrelló en Irán por fallas técnicas justo después de despegar, según la agencia de noticias iraní.

Guaidó nombrará una junta directiva ad hoc de Conatel para combatir la censura.

Copei-Táchira destituye a Franklin Duarte de su cargo como secretario general regional.

Allanaron las fincas de los diputados Lincoln Pérez y Julio Reyes. Funcionarios del régimen de Maduro intervienen finca de Luis Lippa.

Un millón de personas en Caracas no recibe agua potable de manera frecuente

Presidente (E) Juan Guaidó desde el anfiteatro de El Hatillo: “No son solo 100 diputados, son millones de venezolanos que apoyan el cambio (…). Quiero hacer un reconocimiento a los medios de comunicación que han sufrido atropellos en estos días (…). Hacemos un reconocimiento a los presos políticos; a Juan Requesens, a Gilber Caro que sigue desaparecido (…). A esta hora mientras estamos aquí, están en Barinas allanando la vivienda de Julio César Reyes (…) porque no se vendió (…). Estamos presenciando una dictadura que ha perdido las formas, que no le importan los venezolanos (…). No estamos solos, estamos juntos en estos, poniendo el pecho. Tenemos hoy una causa: nuestro país, recuperar la normalidad (…). Señor Padrino López, le hacemos un llamado desde la Asamblea Nacional para que explique el rol de las Fuerzas Armadas en los últimos días (…). Hay una sola Asamblea”

Guaidó anunció actividades de calle jueves, viernes (asambleas y cabildos estos dos días) y sábado (movilización) y llamó a los caraqueños para acompañarlo en la Asamblea Nacional el próximo martes 14 de enero.

Twitter suspende cuentas del Banco Central de Venezuela, CEOFANB, Armada, Aviacion, Prensa Presidencial de Maduro entre otras.

Tres bases norteamericanas en Iraq fueron atacadas con misiles lanzados desde Irán.

Argentina no reconoce a la enviada de Guaidó como embajadora de Venezuela. Elisa Trotta.

Tesoro de EEUU otorga a Globovisión plazo hasta el 21 de enero para finiquitar contratos porque en esa fecha bloqueará permanentemente sus operaciones en Estados Unidos.

Globovisión saldrá de la parrilla de DirecTV

Empleados públicos planean huelga general para 2020 y convocan protesta para el 15-E

Venezuela perdió un tercio de sus exportaciones petroleras en 2019.

Medicamentos serían tramitados con tarjeta de salud en petros.

Saime eleva costo del pasaporte venezolano a Bs 10.798.913, casi $200.

“Un fracaso” plan de distribución de gasolina por número de placa en Zulia.

El Saime aumentando hoy los costos, para prórroga de pasaportes Bs 5.638.915,08 y un pasaporte nuevo Bs. 10.798.913.

General Ochoa Antich: Actuación de los militares contra diputados aumentó rechazo a la FANB

Empresas deben crear protocolos para prevenir agresiones a la mujer

Hoteles copados por la conmemoración de la visita de la Divina Pastora este 14 de Enero.

Dólar $: 56.741,09Bs/$

Promedio Paralelo: 71.158,33Bs/$ / Bancos: 54.441,93Bs/$

Reservas: 6.631 MM$ / Cesta Venezolana: = 58,35$

Más de 50 muertos y varias decenas de heridos por una avalancha humana durante el entierro del general Qasem Soleimani en la ciudad iraní de Kermán.

Canadá anuncia el traslado de una parte de sus tropas de Irak a Kuwait.

España repliega a sus militares de Bagdad.

Bolsonaro afirma que Brasil mantendrá las relaciones comerciales con Irán.

Putin se reúne con su homólogo sirio durante una visita sorpresa a Damasco.

Declaran estado de emergencia en Puerto Rico tras el sismo de magnitud 6,5.

Pedro Sánchez logra la investidura en España y liderará un gobierno de coalición.

El Reino Unido avanza firme y seguro hacia un Brexit histórico.

Moody’s ve negativa la calidad crediticia de América Latina por la tensión social.

Argentina pagó USD 1.300 millones de deuda externa. La medida ha sido bien recibida por los mercados, que ven buena voluntad del gobierno por una resolución amistosa con sus acreedores.

Declarado estado de emergencia en Puerto Rico por terremoto

El déficit comercial de EEUU registró en noviembre su nivel más bajo en 3 años.

Sismo de magnitud 6,5° en la costa sur de Puerto Rico

Juan Gabriel cumpliría 70 años este martes

Samsung presentó humanos artificiales capaces de expresar emociones.

Wall Street cerró en rojo y busca sobreponerse a la incertidumbre por Irán.

Venezolana Dania Díaz llega a la semifinal de America’s Got Talent: The Champions.

Frozen 2 es la película de animación más taquillera de la historia

Tiburones 9-0 Leones | Serie 3-1

Cardenales 6-5 Navegantes | Serie 3-1

Águilas 5-0 Caribes | Serie 3-1

Saludos

El verdadero heroísmo consiste en convertir los sueños en realidades y las ideas en hechos…

Alfonso Rodriguez Castelao

Para más Titulares ver www.elimpulso.com