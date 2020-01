Educadores de Lara se mantendrán en las calles exigiendo salarios justos #9Ene

Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores del estado Lara, encabezó este jueves una actividad en la Casa del Maestro de Barquisimeto, en la que nuevamente el sector educativo plantea propuestas para que sus exigencias de reivindicaciones salariales sean escuchadas.

“El día de hoy nos encontramos en un actividad más del plan de acción ejecutado durante este inicio de clases, en el cual estamos reunidos con todos los delegados sindicales para escuchar propuestas. Estaremos en los cuatro puntos cardinales de Barquisimeto en un cierre magisterial exigiendo el cumplimiento de nuestros salarios”, declaró Arrollo a Elimpulso.com

Aseguró que 25 mil docentes en Lara que no se han incorporado a sus actividades. “Más del 80 % de las instituciones están sin clases no porque los docentes no vayan sino porque no hay estudiantes, están vacías las aulas”.

Señaló que la deserción laboral supera el 50 %. “Es una situación triste porque esa mano de obra es insustituible. Quisieran estar en las instituciones educativas pero han tenido que renunciar a sus trabajos para irse al exterior, porque aquí se menosprecia a los profesores y no hay calidad educativa”.

Por último informó que se mantendrán en actividades constantes durante los días previos y posterior a la visita 164 de la Divina Pastora a la ciudad de Barquisimeto. El viernes estaremos en el arco de Santa Rosa, el 14 el recibimiento a la Divina Pastora en la Casa del Educador, el 15 de enero tendremos una misa en la Catedral y el 16 en la Zona Educativa de Lara exigiendo nuestros derechos”.