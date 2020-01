VIDEO Miembros de la “Operación Aurora” piden apoyo a la comunidad internacional #10Ene

View this post on Instagram

Nuevo pronunciamiento de los integrantes de la llamada Operación Aurora• . Este viernes un grupo de presuntos militares pertenecientes a la Operación Aurora se pronunció a través de un video en el que exigen a la comunidad internacional ponerse "del lado correcto" y hacer a un lado los "falsos diálogos que no llegan a nada". . En el audiovisual, el supuesto funcionario se refiere a éxodo de los venezolanos como el más grande de latinoamérica. . "Se refirieron también al pueblo de Venezuela, solicitándoles que salgan a las calles y los apoyen. "Nosotros estaremos con ustedes deponiendo las armas de la dictadura para forjar la libertad", expresaron. . Durante una rueda de prensa ofrecida este viernes, el Fiscal Genral del Régimen, Tarek William Saab, confirmó esta infromación y además refirió que ya hay personas imputadas por ese hecho. Apuntó que seis son funcionarios militares y 12 civiles, y de esos civiles 8 pertenecen a la etnia pemón. Los delitos que les imputaron fueron: Conspiración para destruir la forma política republicana, terrorismo, y asociación para delinquir. . Texto: Katherine Nieto Video: Cortesía . Lea más detalles en www.elimpulso.com . . Nacionales #OperaciónAurora #Militares #Dictadura #MinisterioPúblico #Régimen #FiscalGeneral #Tarek #Noticias #Elimpulso.#News #Barquisimeto #Lara #Venezuela #10Ene