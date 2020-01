Canadá negó visa a la esgrimista Alejandra Benítez por su vínculo con el régimen #12Ene

View this post on Instagram

El sueño de mis quintas olimpiadas se desvanece, nuevamente somos víctimas de las sanciones y el golpe perenne a nuestra soberanía, hoy ni la carta olímpica ni el “fair play” nos ayudaron a seguir dando una pelea justa sobre las pedanas (pistas) y luchar por una muy dura clasificación a #tokio2020 . Au revoir! Ya no estaremos en el Gran Premio de Montreal. Gracias a la @fencing_fie a mi querida @federaciondeesgrimavzla , a nuestra embajada y su personal, y sobretodo a mi amiga @pattyvalen1 por hacer todo lo que estaba a su alcance. Soñaba con una mejor despedida!