¡Lamentable! Muere tigresa de bengala del Parque Bararida #12Ene

La gran familia del #zoobararida lamenta informar el sensible fallecimiento de nuestra Tigresa blanca Tara, próxima a cumplir 19 años de edad. Con gran tristeza decimos adiós a nuestra querida Tara, luego de que nos acompañara durante casi 10 años, sobrepasando su expectativa de vida junto a nosotros. Los médicos veterinarios, trabajadores y colaboradores, estuvieron atentos a su salud, dándole cuidados y atención, e incluso abordando técnicas quirúrgicas para remover dos tumores que estaban afectando su condición general. Tras días de avanzar en su recuperación, lamentablemente presentó un súbito paro cardiorespiratorio, corroborado por el equipo veterinario en compañía de autoridades y expertos. Desde su llegada a nuestro #parquebararida luego de ser rescatada de un circo, Tara cautivó a grandes y chicos con su particular color, su actitud apacible y su bella mirada, inspirando a la conservación de la naturaleza. Tara, Tigre de Bengala Blanco (Panthera tigris). 2001 – 2020. #zoobararida #pulmonvegetal #Barquisimeto #Lara