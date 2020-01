Denuncian que violencia psicológica llevó al suicidio a periodista venezolana en Panamá

La comunidad venezolana en Panamá sigue conmovida por el suicidio de la periodista caraqueña Verónica Sánchez, luego de luchar contra viento y marea desde que su ex esposo le quitara a los niños sin permitirle verlos luego de un mes. El 2 de diciembre pasado Johan Tello Merik le llevó a Alejandro y Antonella los hijos que surgieron de un matrimonio de 11 años.

Veronica Sanchez, La Beba como la conocían sus amigos, tomó la decisión de quitarse la vida después de no ver a los niños casi un mes por la negativa del padre.

Sola en Panamá, sin familia, Sánchez, luchó contra el aparato de “justicia” panameño quien se negó a ayudarla después de denunciar el secuestro parental de sus hijos. Su hermana mayor Alexandra Sánchez, explicó a Elimpulso.com, que su hermana estaba tratando de separarse de su esposo desde hacía tiempo, sin embargo por el poder económico del que goza Johan Tello Merik, no pudo.

Familiares y amigos de Verónica Sánchez denuncian que la actitud de Johan Tello Merik llevó al suicidio a esta madre venezolana que engrosa la larga lista de mujeres víctimas de la violencia psicológica. Asimismo denuncian que la batalla que emprendió por recuperar a sus hijos sin obtener resultados, no fue efectiva, por la xenofobia en contra de los venezolanos que se respira en Panamá, además del poder económico que tiene Tello Merik.

Verónica Sánchez era periodista egresada de la Universidad Fermín Toro de Barquisimeto, en donde también estudiaron sus hermanas y colegas, Alexandra y Vanessa, reconocidas periodistas venezolanas.

Murió sola, sin amigos y sin familiares

Alexandra Sánchez en conversaciones con Elimpulso.com, detalló que el sepelio de su hermana no contó con la participación ni de amigos, ni familiares. “Mi hermana quien siempre estuvo rodeada de amigos, murió sola. Solo estuvieron el monstruo, los curas y sus dos niños”.

En redes sociales sus amigos de universidad lamentaron la noticia, al tiempo que condenaron la actitud silente y cómplice del gobierno de Panamá, quienes escudaron su silencio en la custodia compartida entre ambos padres por continuar casados.

Lo que fue una historia de amor se convirtió en una película de terror

Once años juntos no valió para que Johan Tello Merik no reconociera la influencia que tuvo Verónica para que su vida fuera exitosa, con prestigio y reconocimiento en Panamá. A cambio de 11 años de matrimonio Tello Merik dio en los últimos días solo “maltrato, humillación, amanaza y destrucción” como relata Mariana Cuevas, amiga de La Beba en su cuenta de Facebook.

En principio el propio esposo dijo que la causa de la muerte de Veronica fue un infarto, sin embargo días después él mismo le dijo a sus familiares que La Beba estaba pasando por una profunda depresión desde hacía mucho tiempo. Karla Salcedo Flores, periodista y amiga de la víctima, aseguró en varias publicaciones en su cuenta Instagram que quien habia llevado a Veronica Sánchez al suicido fue su esposo, Johan Tello Meryk. “Verónica se suicidó. Usted (Johan Tello Meryk) habla de un infarto en Panamá para quedar bien ante sus hijos y la opinión pública”, escribió.

¿Quién es Johan Tello Meryk?

Según él mismo se describe en su perfil de la red social LinkedIn, es un “profesional con más de veinte años de experiencia en las áreas de tecnología de información con énfasis en la implementación de las mejores prácticas de la industria. Trayectoria como Vicepresidente Asistente de Tecnología, Gerencia de Seguridad de Sistemas y Gerencia en Auditoría de Sistemas. Uno de los primeros profesionales en la región en certificar su idoneidad en el Gerenciamiento de Seguridad de Sistemas y Auditoría de Sistemas”.

Es director de la empresa tecnoligica Lantam Consulting Services, Inc, fue gerente de seguridad de sistamas de Banistmo, el banco más grande de Panamá y Centroamérica.

Familiares no callarán e irán hasta las últimas consecuencias

Alexandra Sánchez, hermana mayor de Veronica, aseguró que no callará todo lo que a su hermana le tocó vivir y llevará hasta las últimas consecuencias esta situación. “Pretende chantajearnos con el acceso a los niños, forzándonos a guardar silencio sobre el suicidio de mi hermana, por temor a lo que la comunidad venezolana en Panamá pueda hacerle. Yo decido no guardar silencio aunque esto represente que no voy a ver a mis sobrinos por un buen tiempo. Verónica no murió de un infarto, Verónica se suicidó porque él la empujó a eso, siendo bien consciente de su estado mental”.