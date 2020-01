VIDEO Resumen de la visita 164 de la Divina Pastora a Barquisimeto #14Ene

View this post on Instagram

En su trono adornado con flores y en hombro de sus hijos, la sagrada imagen de la Divina Pastora, salió este martes 14 de enero de su morada en el templo de Santa Rosa, para dar inicio a su tradicional procesión hacia Barquisimeto. . Los barquisimetanos y personas provenientes de otros lugares del país, saludaron a la Virgen con gorras y sombreros, entonando cantos y alabanzas a Dios en brazos de su Madre. . Posteriormente dio inicio la misa que despidió a la Excelsa Patrona, de su casa en Santa Rosa, para emprender el recorrido de más de 7 kilómetros, hacia la Catedral de Barquisimeto, donde se espera llegue esta tarde. . Texto: Yorvi García Vídeo: Yelitza Figueroa . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #DivinaPastora #DivinaPastoraIMP #Procesión #DivinaPastora2020 #SantaRosa #Fe #Religión #Lara #Noticias #Información #News #ElImpulso #Noticias #14Ene