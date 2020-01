Diputado Berrizbeitia: Padrino López ampara a paramilitares armados en atentado contra diputados

“Padrino López es el culpable de amparar grupos terroristas armados, en un atentado a unos diputados, al presidente del Parlamento y a los otros colegas”, denunció este miércoles, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Berrizbitia.

El parlamentario señaló que efectivos de las Fuerzas Armadas, del Digesín y del Sebin, les permitieron llegar hasta las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo, donde les tenían preparada una emboscada con más de 200 paramilitares armados,que intentaron voltear el vehículo, el cual tiene impactos que parecen de bala y varias de sus ventanillas destrozadas, al iniciar el debate en el Anfiteatro de El Hatillo, donde se celebró la sesión de la AN ante el secuestro militar de la sede del Parlamento.

“Hoy en un vehiculo, sin ningún tipo de armas, fuimos el Jefe de la Fracción de la Unidad, diputado Carlos Prosperi, la subjefa, diputada Delsa Solorzano, el Secretario, Angelo Palmieri y mi persona, en otro vehículo venían otros diputados, por el solo hecho de ir al Palacio a planificar y a ordenar que los 92 diputados que hoy estamos aquí, pudieran entrar al Parlamento, eso era lo único que queríamos, sin ningún tipo de violencia, sin ningún tipo de retos, y nos encontramos que, amparados por las Fuerzas Armadas Venezolano, por el Digesin y por el Sebin, nos dejaban llegar casi al Palacio, porque tenían una emboscada con más de 200 paramilitares, terroristas, armados, para hacernos un linchamiento al vehículo donde íbamos, hubo detonaciones y el vehícuo tiene unos impactos, unos parece que son de balas”, señaló

El diputado Berrizbeitia señala que lo grave de hoy, es que todo fue amparado por la Fuerza Armada Venezolana, agregando que cuando alguien critica porque se le hace algún llamado a Padrino López, que “sabemos que lamentablemente ese uniforme que utiliza y que tiene, es de todos los venezolanos, que no es de él igual que los del Alto Mando Militar, es el culpable de amparar grupos terroristas armados, en un atentado a unos diputados, al presidente del Parlamento y a los otros colegas”.

“Pero se lo vamos a volver a decir a las Fuerzas Armadas, y por qué me dirijo a las FAN, porque en toda la avenida, quien custodiaba a los paramilitares eran ellos, tengo que darle gracias a Dios que no hubo linchamiento, intentaron voltear la camioneta, y no hubo ningún herido ni algo mayor que lamentar. Pero aquí estamos, los 92 diputados, la Asamblea hoy está al lado de los educadores, dándole la cara no solamente a los educadores, al país que representa la mayoría y a Nicolás, que no te gusta que te llamen dictador, que no te gusta que te llamen tirano, el mundo

entero vió hoy lo que significa el régimen de tu gobierno”, señaló Berrizbeitia.