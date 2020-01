HablanLosHechos A dos años del asesinato de Óscar Pérez #15Ene

View this post on Instagram

Hoy se cumplen dos años del asesinato de Óscar Pérez, el expiloto que junto a un equipo hacia frente al régimen y que fue abatido en lo que se conoce como la Masacre del Junquito. . El 15 de enero de 2018 la atención nacional estaba en El Junquito. Un operativo de las fuerzas del régimen, se activó para atacar un chalet donde se encontraba Óscar Pérez junto a seis compañeros. . Entre los ajusticiados estaban: Daniel Soto Torres, Abraham Lugo Ramos (funcionario de la GNB), Jairo Lugo Ramos (funcionario de la GN), Abraham Israel Agostini, José Díaz Pimentel (funcionarios de la Dgcim) y Lisbeth Andreína Ramírez Montilla, está última según algunas fuentes estaba embarazada. . Organizaciones defensoras de los derechos humanos y la entonces fiscal de la república, Luisa Ortega Díaz, denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) que lo ocurrido fue una ejecución extrajudicial. . Las fotos mostradas como pruebas, según explicaron en ese momento Ortega Díaz y el diputado Wilmer Azuaje, revelan que la escena del crimen fue manipulada. Los cuerpos fueron arrastrados y las armas manipuladas. . Texto y edición: Omar David Suárez Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #HablanLosHechos #Policial #Asesinato #Muerte #Oscar #Pérez #Rebelión #Sucesos #Elimpulso #Noticias #News #Información #Lara #Barquisimeto #Venezuela