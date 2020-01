Oneiber Peraza no está expulsado de Avanzada Progresista según Ángel Ocanto #15Ene

El coordinador regional de Avanzada Progresista en el estado Lara, Ángel Ocanto rechazó la ruptura del acuerdo suscrito por los partidos políticos venezolanos en el 2015 y que violentó el derecho de los partidos minoritarios venezolanos a pertenecer a la directiva de la Asamblea Nacional durante el periodo parlamentario 2020-2021.

“Nosotros suscribimos un acuerdo de respeto a las minorías, donde estaba María Corina Machado, Avanzada Progresista, Causa R y otros partidos políticos. Este año le correspondía a las minorías. No se respetó el acuerdo y continuamos abogando para que se respetara. Eso corresponde aclararlo a Venezuela al G4”, en alusión a los partidos políticos más grandes del país (VP, PJ y AD y UNT).

El dirigente de AP en Lara coincide con Enrique Ochoa Antich sobre solicitar al Tribunal Supremo de Justicia la numeración de diputados. “No es posible que en un sitio haya 100 y en otro hay 81. Eso desdice mucho. Nos divorciamos del pueblo mientras tanto no hay gas, no hay luz, no hay medicina, desempleo, y aquí se devalúa hasta el dólar”, dijo Ocanto.

El dirigente regional aseguró que Avanzada Progresista sigue trabajando. “No podemos estar distraídos en una pelea del G4, pendientes en un bochorno. Es una pelea de ellos en la cual AP pide una explicación”.

Avanzada Progresista no está de acuerdo con las sanciones

Ángel Ocanto fue claro en decir que Avanzada Progresista no está de acuerdo con las sanciones emitidas por el gobierno de los Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro. “La responsabilidad del político es conectarse con los más necesitados si tiene sensibilidad social. No pedirle tantas sanciones a Estados Unidos. Las sanciones deben ser personales. Las sanciones han afectado directamente al más necesitado. No hay medicinas porque son importada. No hay transferencias en dólares que son necesarias. Nosotros estamos de acuerdo con las sanciones personas, a los corruptos. No sanciones generales, Esas sanciones para que no haya medicinas eso le hace daño a todos. Sanciones para que no llegue alimentos, al final todos necesitamos alimentos”, dijo Ocanto.

Ni de un lado, ni del otro: La culpa es del G4

El dirigente regional considera que la “Asamblea Nacional es un bochorno ocasionado por el G4. Los parlamentarios del CLAP son del G4, son parlamentarios de Voluntad Popular, de Primero Justicia, Acción Democrática. Aquí no hay ningún dirigente de Avanzada Progresista, ni de un lado ni del otro, porque ellos se llaman mayoría, las minorías aquí no son representadas.

Es por ello que hizo un llamado a los partidos minoritarios a organizarse “para que nos hagamos respetar y abramos un espacio donde nos oigan, donde nos oiga el pueblo porque los partidos políticos están desconectados del pueblo”.

Oneiber Peraza no está expulsado de AP

En referencia a la presunta expulsión de Oneiber Peraza, aseguró que el diputado no está fuera del partido. Criticó a los medios de comunicación que se hicieron eco de la información que circuló a través de las redes sociales por parte de ex voceros e ex integrantes de Avanzada Progresistas que aún tienen nexos con militantes del partido y además permanecen a grupos de mensajería instantánea del partido.

“Los medios se convirtieron en agencias. Eran gente seria y se hicieron parte activa como políticos. No informan, sino propagandean y descalifican. En el caso de Oneiber, el es un militante de AP y siempre estará aquí y lo acompañaremos para seguir trabajando por Venezuela”, dijo Ocanto al tiempo que aseguraba que dicho mensaje difundido en las redes sociales no existió.

Cabe destacar según el periodista Gustavo González y el politólogo Yosbert Vásquez, el partido liderado por Henri Falcón, sancionó al diputado Oneiber Peraza por haber participado en la sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional en donde fue ratificado el presidente encargado Juan Guaidó, violando las reglas del partido sobre el acuerdo del 2015.

“Yo soy la voz oficial del partido y Oneiber Peraza no está expulsado. Esa noticia es la fantasía a la cual estamos acostumbrados así como la llegada de los Marines que nunca llegan, ese es el estilo de hacer política. Cuando la gente se da cuenta de esa falla nos aborda la desesperanza y la desilusión”, dijo Ocanto.

Como representante de Avanzada Progresista mantiene la teoría de mantener el diálogo y negociación con el régimen. Obligatoriamente hay que ir a elecciones parlamentarias con las condiciones mínimas, como sea hay que ir a elecciones, independiente de las desventajas que nos den”, dijo Ocanto.

“Avanzada está de Acuerdo en ir a elecciones y aspiramos que surjan para ir a elecciones”, finalizó. Según Ocanto las condiciones mínimas para ir a elecciones parlamentarias son Revisar el REP, eliminar la extorsión que hay de un lado y de otro, eliminar los puntos rojos, eliminar el ventajismo. “El ventajismo nos hace mucho daño”.