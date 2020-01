¡Sin comida! Aseguran que pacientes del IVSS Pastor Oropeza pasan hambre #15Ene

La crisis del sector salud en el país se sigue viendo reflejada en el IVSS Pastor Oropeza de Barquisimeto. Fuentes informaron a Elimpulso.com que desde el pasado domingo 12 de enero los pacientes no reciben comida.

“Los pacientes están sin comida desde el fin de semana. El domingo dieron desayuno y fue la última vez que lo hicieron”, declaró un trabajador del Seguro Social que se mantuvo bajo el anonimato por temor a represalias.

Ante esto los empleados mostraron su preocupación, ya que hay pacientes que sí cuentan con familiares que les solventan los desayunos, almuerzos y cenas, pero hay otros que solo depende del centro asistencial para alimentarse y llevan días sin comer.

“Según me informaron, hoy sacaron comida para los milicianos y el personal de dirección, y fue porque reunieron entre todos, compraron tomates y otras cosas ya que en la cocina lo que hay es solo pasta y arroz”, declaró la fuente, al tiempo que exhortó que “si no hay comida para los pacientes, no deberían darle comida a la directiva y al personal administrativo”.

A pesar de tener arroz y pasta en el centro de salud, aseguran que no han llegado los platos proteicos.

El trabajador afirmó que cada fin de semana “meten la excusa” de que van a fumigar para no sacar comida para los enfermos.

Cabe acotar que, para la fecha, al menos 137 pacientes están siendo atendidos en el IVSS Pastor Oropeza.