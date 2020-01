Diputada Karim Vera: Se sigue concretando el Golpe de Estado contra el Parlamento

Sigue fraguándose y concretándose el Golpe de Estado al Parlamento venezolano, por parte de Nicolás Maduro al ordenar a grupos violentos, el asalto al Palacio Federal Legislativo y atentar contra la vida de un grupo de diputados, aseguró la diputada por el Táchira en la Asamblea Nacional, Karim Vera.

La parlamentaria rechazó que funcionarios de la Guardia

Nacional y del Ejército venezolano actuaran, acompañados de

grupos terroristas, para no permitir el ingreso de los diputados a la

sesión del pasado miércoles 16 de enero convocada por el

presidente Juan Guaidó.

“Hacemos un llamado a la comunidad internacional y alertamos al

mundo de la acción en donde no sólo se limitó el ingreso al

Palacio Federal, sino que atentaron contra la vida de hombres y

mujeres del pueblo venezolano que vamos al Parlamento a

cumplir con nuestra función”, precisó.

La legisladora tachirense manifestó que seguirán persistiendo para

mantener la legitimidad de la Asamblea Nacional reconocida por

el pueblo venezolano y por más de 60 países del mundo, “hoy

tuvimos un pronunciamiento del Europarlamento en dónde

reconocen con 471 votos a Juan Guaidó, como presidente de la

Asamblea Nacional y de Venezuela”.

Los dipuclap no representan el sentimiento de Primero Justicia

Para Karim Vera, quienes traicionaron la voluntad del pueblo venezolano como: Luis Parra, José Brito y Conrado Pérez, no representan el sentimiento de la militancia y dirigencia de los justicieros que han dado lo mejor de sí, para concretar la libertad y la democracia de Venezuela.

La militante del partido aurinegro aseguró que desde esa organización, seguirán firmes porque están arraigados en el corazón de hombres y mujeres que creen en la libertad, la justicia, la solidaridad y el compromiso con la democracia venezolana.

“Primero Justicia es Fernando Albán, quién dio la vida por la

libertad, Primero Justicia es Juan Requesens, a quien me honro

representar en la AN y quien está dando su libertad y juventud por

garantizarle al pueblo venezolano la libertad y democracia,

demostrando que no se arrodilla ante la tiranía usurpadora por

unas cuantas monedas de plata, tal y como lo hicieron quienes

dicen llamarse justicieros y que hoy le dan sus manos a Nicolás

Maduro para apropiarse de Primero Justicia”, ratificó la

legisladora.