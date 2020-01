Régimen de Maduro excarceló al periodista Víctor Ugas #17Ene

La tarde de este viernes se conoció que el régimen de Nicolás Maduro liberó al periodista Víctor Ugas, quien fue detenido el pasado 20 de diciembre junto al diputado a la Asamblea Nacional Gilber Caro, en La Florida, Caracas.

Se supo que funcionarios de la Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) lo trasladaron esta madrugada hasta su vivienda y no puede dar declaraciones a los medios informan sus familiares.

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) confirmó la información a través de sus redes sociales y aseguró que el periodista no fue excarcelado, sino liberado por sus secuestradores.

“El periodista Víctor Ugas no fue excarcelado, fue liberado por sus secuestradores. No podemos hablar de excarcelación cuando no hubo juicio, no hubo defensa, y siempre fue un procedimiento ilegal. Basta de la persecución y chantaje”, escribieron en su cuenta en Twitter.