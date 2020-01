VIDEO Reportan fuga de crudo en planta petrolera del estado Monagas #17Ene

View this post on Instagram

Desde el pasado miércoles 15 de enero se registra la fuga de crudo en una planta petrolera ubicada en el estado Monagas, denunció la diputada de la Asamblea Nacional María Hernández. . “Otro accidente en la industria petrolera Pdvsa se aprecia a pesar del cerco informativo y de seguridad en el sector Pirital, Monagas. Aun Pdvsa NO informa a la colectividad si hay afectación del Río Maraquero que desemboca en El Guarapiche”, escribió la parlamentaria en su cuenta de Twitter @MariaGMonagas. . Por su parte la periodista Maibort Petit, indicó que el problema surge por la falta de inspección y mantenimiento del régimen chavista. . “Las fugas se dan por deterioro y daño en las tuberías o cabezales por posible corrosión o daños en conexiones de los pozos.”, dijo la comunicadora a través de su cuenta de Twitter @MaibortPetit. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: @MariaGMonagas . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Nacionales #FugaDePetróleo #Monagas #Pdvsa #Noticias #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Noticias #News #Información #ElImpulso #17Ene