Larenses califican el servicio eléctrico como deficiente #20Ene

Larenses rechazaron que las oficinas de Atención al Usuario de Corpoelec en Barquisimeto permanezcan cerradas, por lo que aseguran no han podido cancelar el servicio eléctrico el cual catalogan como “deficiente”.

“Tengo muchísimos meses sin cancelar el servicio eléctrico porque las oficinas están cerradas, el servicio es deficiente”, expresó Nathaly Cira, usuaria.

Una opinión similar tiene Yaqueline Garrido, quien tampoco ha podido pagar el servicio eléctrico. “Tengo 3 años sin pagar el servicio eléctrico, las oficinas permanecen cerradas y el servicio no funciona”.

Por su parte Aura Rosa Ortega detalló a Elimpulso.com que a raíz de los constantes apagones sus aparatos eléctricos se han dañado. “Antes pagaba la electricidad regularmente pero ¿quien me va a pagar a mi los electrodomésticos dañados?”.

“Hace más de un año que no pago el servicio, me he dirigido a la oficina pero siempre están cerradas”, puntualizó Nancy Mendoza.