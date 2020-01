Alexis Lamazares no puede ser diputado a la Asamblea Nacional #21Ene

Alexis Lamazares, quien se juramentó como parlamentario delante de Luis Parra, presidente de la Asamblea Nacional auspiciada por el oficialismo, no puede suplir al diputado principal, Edgar Zambrano, ni al primer suplente, Guillermo Palacios, porque ambos se encuentran en el país y no existe ningún impedimento para que cumplan con las funciones inherentes al cargo de integrantes del Poder Legislativo.

La declaración a Elimpulso.com, fue hecha por Elías Bessis, que por esa misma circunstancia ha pasado a presidir Alianza Bravo Pueblo en el estado Lara.

Bessi manifestó que Antonio Ledezma, el máximo dirigente de ese partido, le notificó la autoexclusión de Lamazares, quien era el presidente en la entidad federal..

Se espera que Ledezma o el encargado del partido a nivel nacional, Edwin Rafael Luzardo Añez, diputado por el estado Zulia, haga el pronunciamiento sobre este hecho.

-¿Cuándo fue la última vez que habló con Lamazares?

-El lunes me llamó para decirme que el grupo de Parra lo estaba llamando para que se incorporara a ese equipo.

-¿Cuál fue su respuesta?

-Le dije que me parecía muy extraño que le estuvieran proponiendo unirse a ese grupo y en todo caso mantuviera firme la posición del partido, que como se sabe ha sido de enfrentar al oficialismo. Le pedi que no fuese a cometer el error de traicionar los postulados de luchar por la democracia. No puedo precisar las razones por las cuales me llamó para después tomar la decisión de saltar todos los requisitos establecidos por la ley, ya que no puede suplir al diputado principal, Edgar Zambrano, porque éste tiene como principal suplente al Dr. Guillermo Palacios. Ellos se encuentran en el país y no tienen impedimento para cumplir las funciones del cargo.

En este orden de ideas, Bessi comentó que Lamazares no puede ser diputado porque por cada curul hay una lista de cuatro personas, pero sólo es admisible la del diputado principal, cuya ausencia es cubierta por el primer suplente. El segundo suplente no puede saltar por encima del principal.

Comentó que no se había producido la juramentación cuando ya Ledezma le comunicó que Lamazares se había autoexcluido de Alianza Bravo Pueblo.

Ahora pasa Juan Barragán a la vicepresidencia del partido en Lara.