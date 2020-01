Delsa Solórzano reelegida como vicepresidente del comité de DDHH de la Unión Interparlamentaria #21Ene

Este martes la diputada a la Asamblea Nacional, Delsa Solórzano, fue reelegida como vicepresidente del comité de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria, organización que hizo el anuncio a través de su cuenta en Twitter.

La UIP indicó también que el africano Nassirou Baki, representante de Benin, fue elegido como presidente de la comisión.

Congratulations to Nassirou Bako Arifari @bako_arifari MP from #Benin and Delsa Solórzano @delsasolorzano MP

from #Venezuela who have been elected respectively 2020 President and Vice-President of the IPU Committee on the #HumanRights of Parliamentarians! pic.twitter.com/ZxwUXwaa20

— IPUparliament (@IPUparliament) January 21, 2020