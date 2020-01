Juan Guaidó sobre allanamiento: Eso es indicio de que les duele lo que hacemos #21Ene

Este martes a través de las redes sociales usuarios han denunciado la intención de las Fuerza de Acciones Especiales (Faes) de allanar las oficinas del Presidente Encargado Juan Guaidó ubicadas en la Torre Zurich de El Rosal en Caracas.

Al menos 10 unidades de ese cuerpo seguridad del régimen se encuentran apostadas frente a la Torre Zurich. También se encuentran en el sitio efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

Cabe destacar que más temprano los mismos cuerpos de seguridad del régimen trataron de impedir la sesión ordinaria convocada por la Asamblea Nacional en Cumbre de Curumo.

El Centro de Comunicación Nacional hizo la denuncia a través de su cuenta en Twitter.

Funcionarios del Faes confirmaron a periodistas de Efecto Cocuyo que el allanamiento es motivado a una alerta de explosivo en el lugar. En el sitio llegaron diputados a la Asamblea Nacional en respaldo a Juan Guaidó.

Con la cara tapada los funcionarios del régimen tomaron fotografías de todos los que estaban a las afueras de la Torre Zurich.

A propósito de este procedimiento el presidente encargado Juan Guaidó quien se encuentra en Londres en el marco de la gira internacional que emprendió desde el lunes, indicó que se está informando acerca de la situación y aseguró que esto es parte de lo que hace la dictadura. “Perseguir al entorno, ya se llevaron secuestrado al diputado Ismael León, y eso es indicio de que no solamente les duele lo que estamos haciendo, si no que ya no tienen ningún tipo de careta. Pero que sepan que lo vamos a derrotar y que están solos”, dijo Guaidó en un video publicado por Efecto Cocuyo en sus redes sociales.

#Ahora Desde Londres, @jguaido dijo a Efecto Cocuyo que "eso es lo que hace la dictadura e hizo referencia a la situación del diputado Ismael León, este #21Ene pic.twitter.com/ZmHuEKgWG0 — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) January 21, 2020

#Denuncia | Alertamos al mundo que en estos momentos las FAES intentan ingresar a las oficinas del despacho del presidente @jguaido en la Torre Zurich en #Caracas. Esto es una orden del régimen y lo que ahí suceda es su responsabilidad. pic.twitter.com/Tqa2xpcL0k — Brian Fincheltub (@BrianFincheltub) January 21, 2020

URGENTE | Funcionarios de la dictadura de Maduro intentan allanar ilegalmente las oficinas del despacho del presidente (e) @jguaido ubicada en la Torre Zurich en El Rosal, Caracas pic.twitter.com/Z1SWNZbrGb — Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) January 21, 2020

#21Ene Ocho patrullas del Sebin rodean la torre Zurich, donde está el despacho de Juan Guaidó pic.twitter.com/B6CNrZ5z2e — Wandor Dumont (@wandordumont) January 21, 2020