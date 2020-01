VIDEO Miguel Peña a AP: Quien no respeta acuerdos no tiene moral para exigir respeto #21Ene

La situación generada por el intento fallido de hacerse con la directiva de la Asamblea Nacional, por parte de un grupo de diputados que pertenecían a partidos de oposición, en primera instancia generó confusiones dentro de la coalición que hace frente al régimen, sin embargo, las pruebas mostradas por los legisladores opositores, dejó al descubierto la intención que había con todo este escenario.

A propósito de ello el Secretario General de Primero Justicia en el municipio Iribarren, Miguel Peña dejó claro que la organización a la cual representa, quedó fortalecida y con más unión que nunca. “Hay que destacar más a los que se quedaron y no sucumbieron ante las tentaciones puestas por el régimen con dinero mal habido. Igual hay que señalarlos con nombres y apellidos para no olvidar quienes le dieron la espalda al país por cuatro monedas”, dijo Peña a Elimpulso.com.

Miguel Peña se pronunció sobre la petición que el diputado José Brito hiciera al Tribunal Supremo de Justicia del régimen sobre la expropiación del partido. “Hoy los justicieros que hacemos vida en esta organización política estamos más fuertes que nunca, mas unidos que nunca, pero sobre todo mucho más claro en el objetivo político de nuestra organización. Nosotros como partido hemos estado siempre ha la vanguardia de cada una de las acciones que desde la causa democrática hemos venido emprendiendo en función de recuperar la libertad y la democracia”.

Criticó la posición de Avanzada Progresista

El jurista aseguró que la posición de Avanzada Progresista en contra de la elección que se llevó a cabo para la reelección de Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, ha sido una contradicción reiterativa por parte del partido dirigido por el ex gobernador del estado Lara, Henri Falcón. “Quien no respeta acuerdos no tiene moral para exigir el respeto de otros acuerdos”, dijo a propósito de las declaraciones que diera Ángel Ocanto dirigente de AP, en torno al acuerdo firmado por la oposición venezolana en el año 2015 en referencia a la participación de los partidos políticos minoritarios en la directiva de Poder Legislativo.

Celebró la decisión del diputado Oneiber Peraza, miembro del Avanzada Progresista, de respaldar la moción para reelegir a Juan Guaidó como presidente de la AN y aparte reiterarlo como Presidente Encargado de la República. “Quizás no se trate de un aspecto general dentro de Avanzada Progresista porque así lo demostró Oneiber Peraza. Estoy seguro además que existen otros dirigentes dentro de ese partido que tienen el corazón identificado con el país y no con los lineamientos políticos que seguramente están más orientados en satisfacer intereses que desconocemos los venezolanos públicamente, pero que todos sabemos hacia donde se dirigen”, sentenció Peña.

Puertas abiertas para Oneiber Peraza y para otros dirigentes en PJ

Al respecto de la salida del diputado Oneiber Peraza de la organización Avanzada Progresista, que fuera negada por varios de sus dirigentes tras la participación del diputado en la votación a favor de Juan Guaidó en la Asamblea Nacional, Miguel Peña aseguró que la tolda amarilla tiene las puertas abiertas para él y para todos los dirigentes “que consigan en Primero Justicia la identidad de sus valores y sus principios. Que consiga en Primero Justicia esa visión de país que coincida con ese dirigente y creemos que Primero Justicia puede ofrecer mucho a esos dirigentes y a esos diputados que tienen esa visión de país pero que sobre todo tienen este deseo de cambio de recuperar la Libertad y la Democracia para el país”.