OPINIÓN Dictaduras democráticas #21Ene

Este próximo 23 de Enero se cumple una fecha más del llamado nacimiento de la Democracia en nuestro país. Y seguramente, las expresiones públicas de júbilo y las celebraciones por parte del Estado no se harán esperar. Pero, estamos asistiendo a la era de las metamorfosis políticas. Los gobiernos democráticos están mutando a gobiernos constitucionalmente totalitarios y los ciudadanos hemos tenido que adaptarnos. Ponernos en manos de Dios y seguir adelante esperando las cosas puedan tomar un rumbo aceptable en un futuro cercano. Por su parte, los cristianos, cuya única regla de fe es la Santa Biblia, debemos tener mucho cuidado no poner por delante posiciones viscerales a favor o en contra de las tendencias políticas por cuanto eso no va con el Evangelio de Salvación de nuestro Señor Jesucristo

Obviamente en un planeta y un país que ha sido tomado por Satanás, el cristiano está tentado a salirse de sus “casillas”. Van a suceder muchas cosas en rededor del cristiano que lo van a molestar, lo van a herir y va a pasar por situaciones muy difíciles, pero el llamado de Dios es muy claro. “En un mundo cuyo príncipe es Satanás, los soldados de Cristo no deben esperar que todo sea paz; pero el cristiano debe vigilar para que cuando se altere la paz no sea por culpa suya” Comentario Bíblico Adventista. DIOS alienta a sus hijos.

“No seáis sabios en vuestra propia opinión.

No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres” Romanos 12:17,18. “Pablo nunca sintió miedo de enfrentarse a la oposición cuando el deber y la conciencia así lo exigían. Sin embargo, aquí aconseja y exhorta a los cristianos para que sean cautelosos y provisores a fin de no ofender innecesariamente y despertar la hostilidad de otros. Esta es la conducta que indica no sólo el amor sino también el sentido común equilibrado. Es imposible persuadir a la gente y al mismo tiempo estar en conflicto con ella” Ob.Cit.

Perder la visión espiritual de lo que DIOS quiere para nosotros en un país como el nuestro, donde lo malo, los gobernantes lo hacen aparecer como bueno, no es raro. Llevar a la ruina la economía, quebrar la industria, arruinar los productores y paralizar la dinámica productiva del capital, del comercio generador de trabajo y bienes, con la consecuencia inevitable de una profunda recesión laboral trae como consecuencia que el ciudadano dependa de las dádivas del Estado. Entonces, el Estado es quien controla el modo de pensar del colectivo y esa es una forma de dominación con fachada democrática.

Sin embargo, es en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es en su persona y sus promesas donde vamos a conseguir verdadera paz y tranquilidad. Para quienes creemos en DIOS, para aquellos que seguimos por fe y con fe a nuestro Señor. Debemos saber, pensar y meditar que ÉL está pronto a venir a resolver todo y por ello debemos ser pacientes. ÉL está al control de la historia y nos dice “Porque aún un poquito, Y el que ha de venir vendrá, y no tardará” Heb.10:37. Y si ÉL lo dice, así será.“

