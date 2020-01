FOTOS La desidia de la Plaza La Mora es una radiografía de Venezuela #22Ene

“Tu indiferencia me mata, me angustia y me desespera…” es una de las frases que integran un tema del cantautor venezolano Jorge Guerrero, dedicado al desamor. Esta puede utilizarse para el desamor y la indiferencia que el régimen tiene sobre las plazas en Barquisimeto. Descuidadas, abandonadas y sin un ápice de que ese panorama pueda cambiar en los próximos tiempos.

La mayoría de plazas en Barquisimeto muestran la peor cara de la ciudad. Sitios que fueron creados en homenaje a algún personaje histórico y para el esparcimiento de los ciudadanos se encuentran en completo abandono. Tal es el caso de la Plaza La Mora, ubicada en el centro de Barquisimeto.

Originalmente esta plaza fue fundada con el nombre de Juan de Villegas, el fundador de Nueva Segovia como se llamo en principio la ciudad de Barquisimeto. Se le da el nombre de este héroe independentista porque según la historia allí se libró la Batalla del 14 de septiembre de 1.870, donde las tropas del General León Colinas se enfrentaron a las fuerzas del Gobierno de esa época.

En la actualidad solo queda monte, desidia, vandalismo, soledad y un silencio ensordecedor, luego de ser un sitio de encuentro para muchos estudiantes que hacían vida en el Instituto Universitario de Tecnología Industrial Rodolfo Loero Arismendi, mejor conocido como Iutirla. Siempre estaba llena de gente, estudiantes bromeando con sus compañeros, niños jugando en la cancha, personas de la tercera edad pasando el tiempo. Hoy solo quedan arboles caídos, monte y un montón de recuerdos de esa ciudad en donde todos disfrutaban de los espacios destinados para ellos, para la gente.

La estructura de cemento y ladrillos que soportaba la imagen de Juan de Villegas permanece sola, luego de que el gobierno regional prometiera un reemplazo al busto que los seguidores del chavismo derribaron un día, como medida de protesta a “los asesinatos perpetrados por Juan de Villegas contra los aborígenes barquisimetanos”.

Arboles a punto de caer

La plaza La Mora ubicada en las carreras 23 y 24 entre las calles 23 y 24 tiene decena de árboles, sin embargo, el estado de estos es precario. Un árbol que cayó en Julio del año pasado fue levantado y puesto sobre otro árbol, generando un peligro para los ciudadanos que todavía se sientan en los pocos bancos que quedan en la plaza.

De los otros pocos árboles que quedan solo se ven los pedazos de madera regados en la esquina que colinda con la carrera 23 con calle 24 luego de haber sido talados.

Las columnas en el corredor central de la plaza están sin frisar. El cemento que un día las cubrió, se ha venido cayendo por la falta de mantenimiento y aseo en ese sector del centro de Barquisimeto.

Vecinos indignados ante el descuido

Esa zona del centro es una de las más populares y comerciales en el sector. En los alrededores hay universidades, colegios, liceos, ferreterías, sitios de encomiendas y numerosas residencias que han tenido los mismos habitantes durante muchos años. Argenis Sánchez es uno de ellos. “Me duele ver como a cada rato se están cayendo pedazos de arboles sin que ha nadie le cause un poco de preocupación. Ahí no ha habido una desgracia porque Dios es muy grande. El año pasado en la madrugada se cayó, de la nada, un árbol viejísimo. No había viento, no estaba lloviendo, se cayó porque no fue podado más nunca y el peso de las ramas lo hizo ceder. Así como ese, caerán otros, Dios quiera no haya un cristiano atravesado”, dijo Sánchez.

Héroes y personajes importantes sin una plaza y ésta permanece sola

La promesa de los gobernantes del municipio en el año 2011 es que el busto de Juan de Villegas derribado en ese año, seria suplantado por uno de Simón Rodríguez, sin embargo, de lejos se ve esa base de ladrillos sin una imagen que represente el sentir de los barquisimetanos.

Artistas, guerreros de la independencia, músicos y otros personajes de la idiosincrasia larense esperan un homenaje por lo que dieron para esta sociedad. Allí yace la Plaza La Mora abandonada y convertida en un ejemplo de la desidia que vive el país, esperando recibir un cariñito y algún personaje barquisimetano para que recupere el protagonismo que en otrora tuvo.