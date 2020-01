VIDEO #FOTOS Se registró incendio en la Torre Idelca, afectando el comercio de trajes Mens #22Ene

View this post on Instagram

En horas de la madrugada de este miércoles 22 de enero se registró un incendio en la Torre Idelca, ubicada en la calle 26 entre carreras 19 y 20, específicamente en el antiguo comercio trajes Mens. Los cuerpos de bomberos del Estado Lara acudieron a las instalaciones para iniciar sus trabajos y poder socavar las llamas. Ante esto, los cuerpos policiales del Estado Lara cerraron la vialidad en la avenida 20, entre la calle 26 y calle 25 para evitar colapso vehicular. Hasta los momentos, se esperan declaraciones oficiales de los cuerpos de bomberos, quienes puedan brindar mayores detalles y especificar el motivo del incendio. Cabe destacar que el pasado sábado 18 la Torre Idelca fue ocupada por 61 familias, quienes fueron desalojadas este lunes 21 de enero luego de un operativo de la policía del Estado Lara. . Texto y video: José Enrique Arévalo Lea más detalles en www.elimpulso.com . . #Regionales #Incendio #TorreIdelca #Bomberos #Policías #Alerta #Atención #Noticias #Información #ElImpulso #Venezuela #Lara #Barquisimeto #News #22Ene