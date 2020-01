OPINIÓN Reflexión en positivo: Nadie nos quitará nuestras inquietudes de fomentar las riquezas y jamas aplaudir la pobreza #23Ene

Con la fe que nos caracterizan a las personas que aman el trabajo y lo consideran como una bendición, ser colaborador en la búsqueda de la solución; esto me hace sentir cómodo al ver a los productores del campo, el sector agropecuario realizando proyectos, los dirigentes empresariales haciendo caso omiso a las amenazas, les responde como un hacedor de primera, si usted no quiere yo sí puedo con su voluntad y optimismo, más enérgico que nunca; como vi hace pocos días, en un programa de televisión al joven empresario Felipe Capozzolo, presidente de Consecomercio, con un discurso admirable, que invita a poner nuestro cerebro a funcionar y darle un para’o a la lengua, para que no entorpezca lo que una mente positiva puede producir, nuestros dirigentes empresarios, como Fedecamara, Fedeagro, Fedeindustria y en especial a Fedenaga, quien produce proteínas, sector transporte, sector construcción, consecomercio, todos los que alimente a sus alineados o no alineados, de que no escatimen esfuerzo en lo que sea necesario en la refundación del país, consciente de que a un alto porcentaje nos duele y ese sector productivo con sus ideas y creatividad, que está en la obligación de producir más y ser competitivo en cualquier mercado, a eso apuesto y me sumo con todo la Fe en Dios y las bondades de esta tierra, no hay que cansarse, acordémonos de Cicerón cuando le dijo a cesar “ Pega pero escucha” así que adelante, no olvidemos a Shimon Peres, que también nos dejó un inolvidable mensaje. “Escoges tus adversarios no permita que tus adversarios te escojan a ti”.

Muchos pensaban, que ya llegamos al extremo, no por favor, ahora es que hay quien ame y admire a nuestro país, estar con ánimo, invirtiendo y aportando sin límite; para que salga adelante con la mejor intensión e inclusión, todos juntos con soñar ideas, buscar prosperidad y convencer a las ideas desviadas y destructivas que ese no es el camino y que junto se puede lograr la fuerza de los triunfadores y logro de un país libre de contaminación, que invite a vivir, convivir, invertir, producir y compartir, no olvidemos señores hacedores, que la mejor recompensa de una acción es haberla hecho, entonces hagamos caso a Séneca, sigamos haciéndolo como que si no existieran los obstáculos.

La actitud del sector privado productivo, es verdaderamente admirable, mientras unos agoreros hablan de su desaparición, dan un paso al frente, aquí estamos sobre cargados de energía, dispuesto a cumplir, a lo que venimos a este mundo, hacer parte de las soluciones del progreso de construir y no destruir, somos el ejercito de los que trabajamos y producimos; por el bien de todos y nadie nos quitara nuestras inquietudes de fomentar las riquezas y jamás aplaudir la pobreza causada por unos pocos vivos que disfrutan del dolor ajeno, todos a trabajar, sin rencor, utilicemos bien el tiempo sin olvidar que “El odio es la venganza del cobarde intimidado”. George Bernard Shaw.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

