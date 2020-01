Rafael Ramírez retó a Jorge Rodríguez y lo acusó de “cínico” #23Ene

Este jueves Rafael Ramírez, el ex ministro de Petróleo durante 11 años en los gobiernos del fallecido ex presidente Hugo Chávez, avivó la controversia en referencia sus ex compañeros de partido. Esta vez el protagonista fue Jorge Rodríguez, Viceministro del régimen de Nicolás Maduro, al que acusó de hacerse “millonario” con contratos eléctricos a través de un apoderado.

A través de su cuenta en Twitter Ramírez cargó contra Jorge Rodriguez, afirmando que es él es “el colmo del cinismo. Quien se hizo millonario con contratos eléctricos fue tu testaferro Majed Khalil. Alejandro Betancourt es socio de ustedes en PDVSA con la empresa mixta Petrozamora y en la Faja con una empresa de maletín de Malta. Tengo las pruebas”.

Asegurando que tenía pruebas de lo que decía, Ramírez acusó a Jorge Rodríguez de ser junto a Nicolás Maduro quienes recibieron “40 millones de dólares para la campaña electoral del 2012. Chávez no sabía nada, ustedes se los robaron. Cínico. Si quieres hablamos de eso. También tengo las pruebas”.

“Eres un miserable tú sabes que Alejandro Betancourt es un operador económico de Maduro y su entorno y que hay un juicio en Florida por los 1200 MM$ que se robaron de PDVSA en Dic. 2014. Que es socio de los rusos, pero ¡oh sorpresa! Trabaja para Maduro y Guaidó”, fue uno de los tuits en los que Ramírez acusó a Rodriguez.

