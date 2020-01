View this post on Instagram

Al unísono de "¡Libertad, libertad!", miles de venezolanos se manifestaron este sábado en la plaza Puerta del Sol de Madrid, España, a la espera del discurso del Presidente (E) Juan Guaidó, quien se encuentra de gira por Europa. . Fuentes informaron a través de las redes sociales que la lluvia se ha hecho presente, sin embargo, no fue motivo para que los ciudadanos abandonaran la concentración. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: Cortesía