VIDEO Guaidó desde España: Hemos cometido errores y los vamos a corregir, vamos a tomar acciones #25Ene

View this post on Instagram

Durante el encuentro que sostuvo este sábado el Presidente (E) Juan Guaidó con miles de migrantes venezolanos en la plaza Puerta del Sol de Madrid, España, el líder de los factores democráticos admitió que se han cometido errores y que deben corregirse para poder lograr la libertad de Venezuela. . “Sí estamos a tiempo para salvar a Venezuela, a los niños, al futuro, para regresar, para ser felices, para sanar. Sí hemos cometido errores y los vamos a corregir, vamos a tomar acciones (…) Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para liberar a Venezuela”, expresó Guaidó en su discurso. . Previamente, el mandatario nacional se arrodilló ante los manifestantes y pidió perdón a la diputada Addy Valero, recientemente fallecida, y a las personas que murieron por la crisis, por aún no haber logrado el objetivo ya que para ellos ya es tarde. . “Yo les pido perdón. Addy murió hace tres días pero con la esperanza intacta de hacer justicia”, expresó Guaidó. . Asimismo, pidió a los venezolanos a que “nunca se arrodillen ante nadie”, que siempre actúen contra la injusticia, la intolerancia, y que todos “juntos nos pongamos de pie hasta que sea necesario”. . Texto: Luis Miguel Rodríguez Video: VivoPlay . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Internacionales #España #Madrid #Guaidó #Crisis #Régimen #Maduro #Noticias #Barquisimeto #Lara #Venezuela #Noticias #News #Información #ElImpulso #25Ene