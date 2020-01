OPINIÓN Decir la verdad para conseguir la libertad y formar líderes de relevo: Características del fascismo, nacismo, marxismo y militarismo #26Ene

Organizaciones y Partidos Colectivistas

Muchos autores han escrito sobre el fascismo, sobre todo los marxistas o los revolucionarios que lo emplean para insultar a los que ellos consideran de derechas, para descalificarlos y ofenderlos, y no se dan cuenta que se descalifican y ofenden a sí mismos.

Lo que importa, a efectos del objetivo propuesto, es presentar sus características. No he encontrado mejor intérprete que el escritor y filósofo Humberto Eco, que vivió el fascismo en los hechos y resultados, y que los plasmó en un artículo intitulado: El fascismo eterno” donde pone al descubierto que no sólo los de “derechas” y los gobiernos del pasado caen en esa clasificación.

El fascismo:… ¿es cosa del pasado?… ¿lo practican sólo los de ideología de derechas?

Una vez más se cumple el dicho: “Los extremos se juntan”. La diferencia principal entre el fascismo(nazi), el militarismo, el comunismo y socialismo del siglo XXI, en que los dos primeros son “nacionalistas” y los últimos “internacionalistas.” Si duda, analice cada característica. Veamos.

CARACTERÍSTICAS

El fascismo es una ideología basada en un proyecto de unidad monolítica. Por ello:

1ª.- Exalta la idea de nación, frente al individuo.

2ª.- Suprime la discrepancia política, en beneficio de un partido único.

3ª.- Asfixia los poderes locales de los Estados o Provincias regionales en beneficio del centralismo personalista de una Nomenklatura, que le da el V°B° total al Presidente.

4ª.- Propone, como ideal, la superación de todos los vicios del pasado, para construir una utópica sociedad perfecta.

5ª.- Inculca y exige la obediencia de las masas o del pueblo, idealizado como protagonista.

6ª.- Usa y abusa de los medios de comunicación de masas, que se convierten en medios propagandísticos para aupar y elevar la figura del caudillo.

7ª.- Aprovecha, demagógicamente, los sentimientos de miedo y frustración colectiva para exacerbarlos mediante: la violencia, la represión, la propaganda mentirosa, los desplazamientos contra un enemigo común, real o imaginario, interior o exterior, que si no existe hay que inventarlo, y que se transforma en el chivo expiatorio frente al que volcar toda la agresividad de manera irreflexiva.

8ª.- Mediante la desinformación, manipulación y utilización del sistema educativo, se apropian de los medios de comunicación, que todos informan lo mismo: lo que quiere el gobierno.

9ª.- Es expansionista y militarista.

10ª.- Se trata de un nacionalismo exasperado, que identifica tierra, pueblo y Estado con el partido y con el jefe único.

11ª.- Cultiva un gran culto a la tradición, a los héroes padres fundadores y trata de presentarse como continuación de su epopeya inconclusa que, ahora sí, alcanzará su culminación gloriosa.

12ª.- Rechaza el pensamiento crítico, y considera el desacuerdo como traición.

13ª.- Le tiene terror a la diversidad y por ello, trata de unificar el pensamiento las costumbres y hasta la forma de vestir, de consumir, etc…

14ª.- Hace un llamado a las masas frustradas y marginales a la lucha de clases pues busca presentarse como un movimiento de redención y liberación contra los ricos y la riqueza.

15ª.- Apela al sentimiento y a la fidelidad irracional.

16ª.- Necesita vivir en un ambiente de guerra permanente.

17ª.- Cultiva el heroísmo, el culto a la muerte y abusa del lenguaje épico.

18ª.- Promueve y alimenta el populismo.

19ª.- Busca juntar en la figura del jefe todos los poderes, por eso necesita instituciones y seres humanos sumisos, pues no permite la diversidad ni la divergencia.

Acciones Nefastas

Todo el mundo lo sabe:

• Hitler inició la segunda guerra mundial, mandó al Holocausto a más de seis millones de judíos y a quien se le oponía.

• Musssolini, apoyó todo lo que hizo Hitler.

• Franco con su levantamiento contra la República y junto con ésta, fueron los responsables de más de un millón de muertos en la Guerra Civil española, vascos fusilados y muchísimos opositores expulsados de su país.

• Pinochét en Chile, los militares de Argentina, Paraguay, Guatemala y Brasil, etc…fueron los artífices de muertes, asesinatos y expulsiones de sus países de una gran cantidad de opositores.

PRÓXIMO ARTÍCULO: El populismo.

Juan José Ostériz