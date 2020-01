Leonardo Buniak: Hace falta un plan de estabilización y reformas estructurales

En Venezuela hace falta un plan de estabilización, un programa de reformas estructurales, que siente las bases para el crecimiento económico sostenido no inflacionario, asegura el economista, calificador de riesgo bancario y profesor universitario, Leonardo Buniak.

Señaló que el bolívar ha desaparecido, está prácticamente extinguido y es irrecuperable, la economía venezolana avanza hacia la dolarización y el bolívar no vuelve a estar en la mente de los venezolanos, porque nadie lo quiere,de acuerdo con su criterio, el bolívar quedará como una unidad de cuenta, algo parecido al Balboa de Panamá, ya que no existe en físico, advirtiendo que en estos momentos, la economía venezolana es trimonetaria, donde está el bolívar que prácticamente no existe, está el petro que ya lo utilizan para pagar y el dólar que toma terreno cada vez más, donde en la región capital y región capital el 50% de las operaciones se realizan en dólares y en los estados fronterizos con Colombia, con Brasil y con Guyana, se está en niveles de 80%.

“En consecuencia estamos en una virtual dolarización de la economía venezolana a nivel transaccional, pero con una agravante increíble, y es que el dólar también pierde terreno frente a la inflación, porque el problema de la hiperinflación, no ha sido resuelto, y no se resolverá hasta que el gobierno no aplique un plan de ajuste, una política fiscal restrictiva y no tome la decisión definitiva de devolverla la autonomía al Banco Central de Venezuela, para que no continúe financiando inorgánicamente, dotando a los agentes económicos con un poder de compra, para adquirir bienes que no se han producido, que no existen, o sea que tienes una economía esquizofrénica.

Señala que se siente un poco preocupado, ya que el tener dólares no es símbolo de bienestar, en efecto, hoy tener dólares no es una señal de prosperidad y de bienestar, hace falta algo y es un un plan de estabilización, un programa de reformas estructurales, que siente las bases para el crecimiento económico sostenido no inflacionario, dijo Buniak en IVC.