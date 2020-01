Mercedes de Freitas: El marco legal es fundamental en la lucha contra la corrupción

En materia de los delitos de corrupción existe una larga lista en nuestro país, y la tarea para hacer frente a este flagelo, está toda por hacer, asegura la presidenta de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, al referirse a uno de los factores que ha contribuido en forma determinante a la crisis que se vive actualmente.

Explica que quizás lo más aburrido para el común de la gente, es la definición del marco legal, pero que es fundamental, porque allí se decide cómo nos vamos a relacionar, quien tiene la autoridad para qué, hasta donde llegan los límites del Estado, que se nos prohíbe a los ciudadanos, cómo se va a manejar lo públicos, quién tiene que rendir cuentas y cómo se tiene que hacer esa rendición de cuentas.

“Hace poco vimos la rendición de cuentas del Nicolás Maduro y lo que vimos fue unas horas de propaganda, dando unos datos que no se pueden comprobar, donde la verificación está lejos de ser posible y los datos que se pueden verificar o coinciden con la realidad o con los datos de otras fuentes; desde hace rato no vemos una rendición de cuentas que explique si se cumplieron o no los objetivos trazados en el año , no hay una rendición de cuentas que diga, se asignó esta cantidad de recursos en el presupuesto para lograr este objetivo, y se alcanzó en un 20%, 40% u 200%, no hay una valoración real en la que se esté utilizando lo posible para lograr objetivos tangibles y verificables”, afirmó de Freitas.

Advierte que la ONG tiene un programa de recepción de denuncias, porque se tiene la denuncia como práctica vital en los casos de corrupción, admitiendo que en la mayoría de los casos, las denuncias y las evidencias para procesar casos, se reciben es de delatores, de personas que están viendo lo que está pasando, el abuso, la violación, el delito, se atreven a presentar las pruebas.

“Pero en los países donde hay inseguridad jurídica, o donde puede haber represalias, es muy difícil recibir denuncias y la verdad que esto ocurre también en las encuestas de opinión, la gente por temor no da la información, pero en el Índice de Percepción de Corrupción, aun cuando también puede pasar, hay elementos que considerar, la encuesta se construye con preguntas de seguridad, si hay una respuesta dudosa, se hacen preguntas para verificar que está respondiendo a lo que se ele esta preguntando y que hay una comprensión real de lo que se pregunta y que hay confianza en lo que se está respondiendo, esto es absolutamente anónimo, ningún país recibe la data que produce Gallup, esa la reciben en Berlín, que es donde está la Secretaría de Transparencia Internacional y a ella solo tiene acceso el equipo técnico que la revisa, los resultados si se pueden ver, entrando a la pagina TI y allí está el informe completo y la metodología para su elaboración”.

Asimismo Mercedes de Freitas, señala que si bien es cierto que a veces da miedo denunciar la corrupción, entonces los resultados para Venezuela serían otros, porque tendría que responder que todo está bien.“Por el contrario la gente en Venezuela, no solamente en el Índice de Percepción de Corrupción, sino en todos los estudios de opinión, hay una muy mala valoración de la gestión, no solo del gobierno, sino de todo el Estado”, afirmó.

Asegura que a partir de estos informes, la ONG hace propuesta a los diferentes órganos públicos y así el resto de los países, se presentan en instancias internacionales, sobre todo cuando se trata de casos urgentes, hay que recordar que la corrupción no es solo que la gente se lleva el dinero que es de todos, sino que implica violación de derechos humanos, deterioro de la calidad de vida de los venezolanos, genera represión, destruye la poca institucionalidad que queda, lo que al final es lo que nos hace igual ante la ley.

“Sobre todo, se afecta a los más pobres, porque los que tienen dinero pagan un colegio privado, viaja en su propio avión, tiene su propio chofer, su propio guardaespalda, compra la comida en en donde quiera y la trae, va a la clínica que si puede pagar; sin embargo, las personas de mayor condición de vulnerabilidad, son las que más requieren que el Estado sea efectivo, eficiente y que distribuya con equidad”, aseguró la presidente de Transparencia Venezuela en entrevista radial.