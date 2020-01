OPINIÓN Se busca un emprendedor: StartUp #28Ene

“Nunca nos centramos en crear una modalidad de pago para los clientes. Eso y no poner el foco en ampliar la funcionalidad nos mató en dos años”

Javier Padilla, Creador de Twissues junto a Alex Guerra

Unas de las cosas más importantes sin que sean las únicas para que un Startup tenga éxito y se mantenga en el tiempo, son en primer lugar, buscar un nicho de mercado casi anónimo y que el modelo de negocio funcione.

Normalmente las ideas fluyen cuando estamos tratando de hacer algo con las herramientas que existen y las mismas no funcionan.

En el 2017, más de la mitad de las startup españolas fracasaron, según datos de la entidad Spain Startup-South Summit.

Aunque “Existen decenas de claves para evitar el cierre de una startup, los especialistas señalan tres principios para que tu negocio sea potencialmente exitoso: que resuelva un problema con una idea poco explotada, que el modelo de negocio funcione y que el emprendedor pueda escalar y crecer.”

Escribiendo estas líneas, me viene a la mente un emprendedor que vino a conversar conmigo de su idea de negocio, pero cuando le dije que lo primero que debía hacer era evaluar la misma con unas listas de chequeo que le podrían dar luces sobre las posibilidades de su proyecto, me contestó que él ya había analizado muy bien todo y que no necesitaba estudiar mas nada. Entonces yo le dije que lamentaba mucho que no siguiera mi consejo y que con sus palabras lo que me venía a la mente es que yo había perdido el tiempo, enseñándole a la gente a que antes de cualquier cosa, aplicará esas listas de chequeo en todas las áreas del futuro negocio. Al final resulto ser, que no evalúo bien la ubicación del mismo y que existían unos parámetros en esas listas para evaluarla. Al final cerró el negocio después de 6 meses de funcionamiento.

En cuanto al nicho de mercado, no siempre hay que buscar un producto con una gran demanda. Muchas startups de éxito han encontrado nichos pequeños que apenas están cubiertos. En este sentido y recordando los consejos de mi padre, que para que una startup sea rentable debe innovar sobre una base tecnológica potente y permanentemente. Hay que revisar periódicamente cuáles son los avances que se puedan incorporar para hacer más fuerte la empresa frente al resto.

Otro elemento importante es el dinero. Por lo tanto el financiamiento del proyecto es clave. Antes de comenzar hay que conocer muy bien las diferentes formas de financiamiento no solo la de los propios fundadores, ya que para crecer habrá necesidad de mucho más dinero y apoyo de asesoría , apalancamiento y acompañamiento.

Al final lo más importante es el crecimiento sostenido. En este sentido el famoso inversor y programador inglés Paul Graham advierte que no se puede llamar startup a cualquier emprendedor. Lo que las define, dice, es la innovación y que su pilar fundamental sea el crecimiento. Muchos dedican demasiado tiempo y recursos al producto en lugar de destinarlos a que crezca su idea. Javier Padilla señala que “Hay que dedicar la mitad del presupuesto y del tiempo al marketing y al crecimiento”.

El especialista David Ehrenber señaló en 2014 en la revista Forbes tres categorías de datos expresados numéricamente en las que un emprendedor debe trabajar para crecer. Las mismas son (ventas, clientes y financieras). Entre ellas destacan: medir cómo se desarrollan las ventas con el paso del tiempo para conocer los pronósticos estacionales y saber cuando comenzara a tener ganancias. En este sentido yo señalaría además, tener una hoja de cálculo con los costos por producto y sus costos de presentación, allí a esta cifra se le multiplica por dos y este sería el menor precio que un emprendedor puede aceptar a puerta de fábrica, por supuesto que esta hoja de cálculo se tiene que corregir y evaluar cuando alguno de estos costos varían para decidir si seguir con él producto o no. Y el otro llevar un flujo de caja actualizado.

Definitivamente, además de satisfacer una necesidad, el servicio o producto tiene que ser accesible y sencillo de usar.

