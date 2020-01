Seis epidemiólogos atentos en la frontera ante cualquier sospecha de coronavirus

Seis epidemiólogos, cinco en el municipio Bolívar y uno en Pedro María Ureña, resguardan la frontera colombo-venezolana, por el estado Táchira, y están atentos ante cualquier sospecha de la presencia del coronavirus, informó el doctor Reggie Barrera, jefe de la división de Epidemiología.

Especificó que este grupo de profesionales acatan los lineamientos del Ministerio de Salud, a fin de mantenerse atentos ante este nuevo virus que ha sido identificado en China. Se trata de una cepa nueva que afecta el tracto respiratorio y dada su envergadura, en ese país, se han tomado muchas acciones de control, como por ejemplo el cierre de fronteras y la suspensión de vuelos nacionales e internacionales, para evitar la diseminación del virus, que ya alcanzó a Japón y Estados Unidos.

“Para efectos de Venezuela – dijo el epidemiólogo regional- se ha recibido un instructivo emitido por la Organización Mundial de la Salud y enviado por el Ministerio de la Salud, donde hay tres lineamientos específicos que deben seguirse: el primero consiste en fortalecer la vigilancia epidemiológica para infecciones respiratorias, entendiendo que es un virus que las afecta”.

“Se manifiesta con fiebre, malestar general, secreción nasal, estornudos, síntomas respiratorios que eventualmente pueden hacerse más agresivos y llevar a un cuadro de síndrome respiratorio, agudo, severo, que es la forma de presentación clínica más grave que pudiéramos tener”, subrayó.

Explicó que se entiende que el Táchira es un estado andino, donde las infecciones respiratorias son frecuentes, endémicas, por tanto debe haber mayor vigilancia por este tipo de síndrome.

El segundo lineamiento consiste en la parte preventiva, insistir en el lavado de manos frecuentemente, con agua y jabón; no estar en la calle con síntomas gripales, es decir, tratar de no ser fuente de infección para otras personas; si hay alguien con fiebre, estornudos, gripe o malestar, permanecer en casa dos o tres días, y si ve que no mejora con tratamientos comunes, antigripales, remedios caseros, entonces acudir al médico para el diagnóstico y tratamiento.

Al mismo tiempo, explicó que se debe evitar estar cerca de personas con esta sintomatología; al toser, estornudar, colocar el ángulo interno del antebrazo y así evitar esos gérmenes que hay en las manos y evitar cualquier tipo de contagio.

Fortalecer la vigilancia

Hasta el momento no está previsto el cierre de puertos y aeropuertos, ni pasos fronterizos; sin

embargo, el distrito sanitario número tres, que corresponde a Bolívar y Ureña, en la frontera más viva de Latinoamérica, se ha dispuesto a fortalecer la vigilancia e identificar los casos, sobre todo en aquel viajero que proviene de Asia, especialmente de China, con quienes hay que tener un especial control, dónde está, qué residencia va a tener y ver si presenta signos o síntomas.

Sintetizó Reggie Barrera en la necesidad de fortalecer las medidas epidemiológicas, identificación del caso y aplicar las medidas preventivas; las tres estrategias se aplican en Venezuela en este momento.

No han enviado nuevos lineamientos, entendiendo que se está atentos, mas no hay alertas; hasta ahora no hay casos en el país, tampoco sospechosos.

Insistió en que se debe estar atento a que llegue cualquier caso con síntomas respiratorios, y más si se trata de una infección respiratoria grave.

Los lineamientos ya fueron distribuidos a todos los centros de salud, todos deben estar atentos y hasta ahora se cuenta con guantes y tapabocas, fundamentales para protegerse del virus.

OMS: es un virus de riesgo alto

(AFP)La Organización Mundial de la Salud corrigió este lunes su evaluación por la amenaza del nuevo coronavirus en China, al calificarlo de riesgo «alto» a nivel internacional y no moderado, como lo habían hecho, admitiendo un «error de formulación» en informes anteriores.

Ya la OMS había anunciado previamente que el riesgo era «muy alto en China, alto a nivel regional y moderado a nivel internacional». «Fue un error de formulación y lo corregimos», dijo a la agencia AFP una portavoz de la organización, con sede en Ginebra, pero que «esto no significa que hayamos cambiado nuestra evaluación de riesgos, pero este error se ha introducido» en los informes de situación, agregó.

La OMS ha publicado seis informes de situación desde el comienzo de la crisis, con epicentro en la ciudad china de Wuhan.

Esta corrección no cambia el hecho de que la OMS no considera que la epidemia sea una «emergencia de salud pública de interés internacional», se apresuró a decir.

Lea más en www.lanacionweb.com