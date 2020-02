AvanceIMP Carota, Ñema y Tajá rinde homenaje a Adelis Fréitez #3Feb

View this post on Instagram

Un sentido homenaje dieron sus compañeros del Carota, Ñema y Tajá al cantautor larense Adelis Freitez este lunes en la funeraria Metropolitana de Barquisimeto en dónde se lleva el velorio de este insigne músico representante de la idiosincrasia larense. . Todos los presentes cantaron junto a Carota, Ñema y Tajá con lágrimas en los ojos y la voz entrecortada. . Texto: Brian Vidal Cámara: Luis Miguel Rodríguez . Lea más información en www.elimpulso.com . . #Regionales #AdelisFreitez #PatrimonioCultural #CarotaÑemaYTajá #QEPD #ÚltimoAdiós #Despedida #Noticias #Información #Barquisimeto #Lara