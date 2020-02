Diosdado Cabello asegura que CIDH no entrará a Venezuela #3Feb

El presidente de la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, aseguró este lunes que el régimen de Nicolás Maduro le negará la entrada al país este martes a los delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Para nosotros la CIDH y la OEA no existen, vayan primero a Chile, Colombia y EEUU, a ver qué consiguen. Aquí en Venezuela no, puede venir si quiere la corte celestial y no nos da ni frío ni calor”, manifestó.

Es importante mencionar, que el Comisionado Presidencial para los DDHH y Atención a las Víctimas, Humberto Prado, informó que este martes 4 de febrero llegará a Venezuela una comisión de la CIDH.