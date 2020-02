OPINIÓN Humor de Pájara Brava #3Feb

Al buen pana y amigo Wesso y a mí mismo en mi cumpleaños.

…¿Quién puede predecir el humor de las aves?…

También las tragedias del mundo estáncondenadas

a morir tarde o temprano, como los seres vivos…

Tomas Eloy Martínez

Cánticos Nacionales

Desde que Ave María soltó el pico, eso fue duro para todos. Llegó, ah malaya un día malayo a manos del indio Viernes,pana del popular Chuo Marín, biólogo piscícola que había hallado una Perla del tamaño de una bola de boliche en una Isla del Caribe. Eso se cuenta de Ave María, la cacatúa australiana enlutada es decir, negra y amaestrada en su calabozo de porte amplio a cuatro por cuatro. Ave María es una pájara única que viene de donde los árboles brillan lavados por aguaceros en la oscura noche y el fermentado terrenal se colma de olor grueso y respiro hondo. Todos los vecinos que vana casa ven de mal agüero a la penacho amarillo.Un ave egocéntrica e intrigante que nos ha permitido saber a las malas que no hay peor contaminante natural que el ruido de una ave exótica, sobre todo el del ruido exótico político que casi nunca o nunca bien suena, o si lo hace es para puro sonar en falso positivo, como ese pájaro tocado que le conversa al oído, quién sabe qué, al caudillo tirano criollo, que de pajarraco mañoso está facultado con distinciones junto a sus secuaces rebeldes.

Ave María., fue adiestrada por un ñangara mulato de la Selva de Sorte Yaracuyano con locuciones místicas que encordaba en un palpitar chillón de nociva escala mientras como es su comportamiento ancestral, guindaba sobre la perca de sostén como sus primos psitácidos loros desde la cual oteaba para discernir dónde empezaría a torturar con su sonar estruendoso y todo al que se ponga enfrente porque así quiso el destino. De origen austral-asiático desde Filipinas a las Indonesias hasta Nueva Guinea, Australia y las Islas Salomón, su nombre, explica el galáctico Viernes, proviene de la palabra malaya…kaka, que significa loro y tuwah, que es voz imitativa de sus cantos,y que unidas son usadas para identificarlas. O bien puede provenir de kakak que significa hermana y tua que representa vieja, significando algo así como una hermana mayor. Chuito también nos contaba, (cosas de biólogos), que se conocen por su penacho de plumas eréctiles y entre otras exclusivas compartidas con su primo el loro, es el pie zigodáctilo, es decir, dos dedos dirigidos hacia adelante y dos dedos hacia atrás. Hay cinco especies de cacatúas grandes de color negro y Ave M., es la más grande y negra cacatúa enlutada en cautiverio urbano. Las otras enlutadas, son las cacatúas negras gangang y las ninfas…

Nos quedamos fríos con lo bien detallista del profe Marín, al contarnos que Ave M. sólo se alimenta de semillas finas y se hace la encumbrada con tubérculos, bulbos, frutos, e insectos. La especie enlutada solo se alimenta en el suelo y no en los árboles siendo la que se adaptó menos al asunto del contrabando ilegal de aves exóticas como mascotas.Ave María odiaba a sus captores y por eso creen que se vengaba cantando a los cuatro vientos con toda su fuerza y toda su rabia, y con un ¡jódanse conmigo como yo con ustedes! dice Marín riendo. Desde que llegó, vía Carora, a Caracas, la bribonaha acabado con la paciencia vecinal y la de Wesso en particular. No se fía de gente desconocida,y solo le encanta el alpiste de concha suave, y la suave concha con que la salvaguardo como la reina más escabullida y tolerada de un palacete de locos neo-monárquicos…

Ave María retiene tradiciones de ascendencia rebelde. Canta el himno al alba, tan fuerte y agudo que provoca asesinarla o desplumarla hasta dejarla en la pura dermis y echarla al sartén viva. Pero claro eso es de la boca pa´ fuera. El señor Wesso, su dueño, un demócrata por excelencia con alma de pájaro manso la retiene en un podio, casi un nicho santificado,diría un acólito de Cristo, total,él es mucho menos pájaro bravo que la tal Ave María, que ya se lo lleva por el suelo de la amargura pues solo subsiste un idilio lenguaraz entre ave y mamífero¡Ay, Ave María purísima! gritaba bravísimo Wesso cada vez que despertaba puntal con el Gloria al Bravo Pueblo a las seis en punto de la mañana, caray sin falta, ni un minuto más, ni un minuto menos. No hay fanfarrón de corral más puntal que la desgraciada ave del carrizo, no friegue. Hace poco que empezó también a tirar el himno a las seis de la tarde. Ay pajarraco infecto con nombre de latina pulcra emplumada por dioses.

Cada día se iba poniendo peor con Ave María. Pasó de molestia local a querellante público espacial. Ahora sus bramidos iban de bandas a bandas. En el sector ya se levantaba la corriente a lo Green Peace, para dejar el escándalo avícola saldado. Uno se aguanta hasta un himno diario, pero ya dos, es un abuso capital. Se prohíbe el comunismo en Ucrania pero no a la cacatúa Ave María en la zona del barrio capitalino donde vive.Ave María, luego de un tiempo inesperado,no se sabe si del sobresalto,entró en una tranquilidad sospechosa, en un silencioso ahogo,pero al poco tiempo comenzó a comunicar sus enojos a grandes distancias golpeando con palos su perca favorita mientras siseaba. El profe Marín nos puso a pensar con ese estudio que se hizo en la Universidad de Viena-2015, a varias cacatúas y se determinó que algunas son capaces de hacer deducciones lógicas por exclusión de otras posibilidades. Todos la vimos de medio lado y Ave María pícara, se picó el ojo.

Cánticos de Festival

Un buen día empezó a cantar óperas que suponemos oyó a manos del terrorista. Los tres tenores en un solo plumero. La sociedad contra el maltrato humano en manos de un ave non grata a la comunidad. Había que declararla fuera de lugar y disponerla a muerte. Alguien sugirió cortar el gollete y una caritativa dijo que mejor le trozaran el filamento vocal, si tenía. Animales sordos somos todos, otra gritó desde el fondo, al oír de lo que somos capaces los sapiens sin vergüenza alguna,de cómo desplumamos al más pintado pero a cambio que ni nos toquen con el pétalo de una pluma rosa… Muy parecido a los talibanes de la robolución bonita…

El odio por el silbido insoportable suscitó amenazas que se tornaron ataques de todo tipo, intentos de ave-asesinato que iban desde cerbatana con curare a zapatos repletos de alpiste piche, que Wesso neutralizaba. Ave María pendiente siempre se colgaba lo suyo. Ese día rabiaba la Dona Inmobile como si poseyera un plato en la cuenca del pico, y un boomerang australiano fue a darle en un ala golpeándolo fuertemente en la base. El hueso se oyó crujir. Fue de mal gusto oír los huesos rotos de otros, en especial el de Ave María que hasta para quejarse ya chillaba enloqueciendo el cosmos urbano municipal y hasta un pueblo vecinal a dos kilómetros de distancia. Hasta un chiflado fuera de sí disparó balazos al aire exasperado de tanta aria de Rigoletto de Verdi y fue la única vez que observamos pegar la volada a la cantora y esconderse tras la perca-tronco de descanso de la jaula como una evasiva soprano en franco mimetismo animal. A algunos daba lástima ver a la asustadiza ave pero a otros agradó verla huir con su bullicio de encantadora adivina y su copete de submarinos amarillos.Viernes contó de la cacatúa del continente australiano, de dingos y planicies infinitas, de olores perspicaces y gruesos alientos, de noctámbulos árboles radiantes calados de lluvia y del terrenal que se pierde en lo inmenso del panoramay que hace que se te olvide preguntarte algo de la nada mientras mirabas el todo de los todos…

Cánticos Gregorianos

Ave María se recuperó del incidente más rápido de lo esperado. Muchos cuentan que tiene pacto con el demonio de las aves y otros dicen que es un favor del dios gallo pintado, el Zeus de los olímpicos avícolas. Hay que tener riñones para inventar tanta vaina, admite Wesso, mientras viene de lanzar una perola de peltre a la kaka, que hoy le da por repetir todo, fuera de horario. Amnesia plumífera. A esas horas recita las sentencias de escritores ignotos y de poetas muy malditos. ¡Que viva Zapata, Chávez y la revolución! trinó bolivariana el himno nacional desde el amargado desayuno al pio lunch. ¡Fuifuiu Wesso. Viva Zapata, muera Zapatero!. Ave María,se arriesgaba a un desplume inminente. A Wesso, varias veces pasó por la mente estrangular a la negra cacatúa maldita. Sería justo después de tanto insomnio malagradecido por esta plumosa energúmena…

En la comunidad se unían para discutir como vencer a la plaga de Ave María. Un grupo de expertos en liquidar plagas investigaron a las cacatúas y su impacto ambiental. Wesso, biólogo al fin, se preocupaba por el entorno más que los contertulios quienes iban más por matar al pajarraco que por oírles las quejas, bien fundadas. Parece que los expertos en avifauna obtuvieron datos raros que inquietaron a los que concurrieron a la concentración a ver que fue con ese asunto de plumíferos y escándalos ilustrados. Llego a asunto de salud pública que suscitó la intervención del burgomaestre apellidado Cristo fué. Ni Cristo fue, ni apareció el alcalde por ningún lado…

Las pesquisas arrojaron datos inquietantes que reunieron en pequeñas minutas numeradas. Tomasita, la mucama de la Sra. Martadijo que Ave M., había mordido los muebles de cedro rojo occidental de su ama, carísimos por cierto y por demás finísimos como mi señora ama decía en plena salvación la negra Tomasa. La compañía de electricidad y el municipio le echaban la culpa a la Ave M, por el cableado externo y las placas solares mordisqueadas, y los vecinos locales decían que les carcomía las antenas de la TV y las parabólicas, mientras la enlutada pájara brava formaba su escándalo como pájara por su casa con sus óperas de momento.

La culpaban de la mala cosecha de sorgo, maíz, girasol y garbanzos, además de deshojar los árboles ornamentales de parque y jardines de la zona, y llenar de hoyos los estadios deportivos en busca de comida, a la negra Ave María, además de cercenar y dañar las cubiertas de los silos de graneros y comer las simientes de los semilleros.Y de paso, también la inculpaban de roer cables, y juntas de edificios, y por supuesto, molestar con sus gritos y escándalos teatrales,a todo el mundo que tenga oídos y escuche. No jodáis con la negra beata.

Cánticos Modernos

Paso el tiempo y Ave María, firme en la joda. Con los años modernizó su canto y ahora nos interpreta el himno nacional en Rap o Flow. Ya había hecho todo para jorobarnos, y lo habría conseguido. Ahora solo le quedaban dos cosas.Una sería jorobarse a sí misma desplumándose por ese mal neurológico del psitácido que sucede por encierro o aburrimiento y la otra sería soltar bajo el ala el polvillo alérgico para algunas personas a las que les da tirria solo de verlas. Como era de esperarse, un buen día, como por arte de magia, quedó afónica y más nunca pudo jorobar. Pero,Ave María se las arregló para pasar a la palestra, y se puso de adivinadora de juegos deportivos con certeza del 95 por ciento. En realidad fue Wesso desesperado viendo a su pájara sacarse el plumero quien le consiguió trabajo con los sapiens tarados del área que abundan a dos por locha, Y se puso en los dólares,(Petro son pavosos), gracias a la negra pájara brava de Ave María purísima que un bendito día vino a vociferar a los desplumados de la sociedad naciente que más vale pájara muda brava que mil cantando.

Marcantonio Faillace Carreño