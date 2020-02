Son Titulares lunes 3 de febrero de 2020 #3Feb

Guaido desde Miami: Vamos a echar el resto, ya mi vida la puse al servicio de Venezuela

Madre de Óscar Pérez desmintió que fuese expulsada del evento de Guaidó en Miami

“¡Intervención!”, el grito con el que los venezolanos recibieron a Guaidó en Miami

Guanipa: Salas de emergencia en Venezuela alcanzaron el 40% de desabastecimiento

Delegación de la CIDH arribará al país este martes

Cabello: Tenemos 4 millones de milicianos armados con armamento Kalashnikov

Cortes eléctricos pasaron de 4 a 6 horas diarias en Barquisimeto y Cabudare

Más de 50 apagones se registraron en Táchira durante enero.

Solicitan a Guaidó activar artículo 187, numeral 11 de la Constitución

Natera ex presidente médicos en Venezuela afirma que, más de mil personas mueren diariamente por falta de insumos en hospitales de Venezuela

Chavismo queda por fuera en la representación estudiantil de universidades autónomas

Conindustria: Lo que hay en Venezuela no es una dolarización, es un desorden monetario

Tamara Suju: Preso político Alfonso Mora fue encerrado en la celda “El tigrito” de Ramo Verde

Cuatro policías metropolitanos siguen encarcelados en Ramo Verde tras 17 años de presidio.

Vicepresidente de Movilización del PSUV anuncia movilizaciones para la próxima semana

Familiares de presos políticos manifestarán este lunes para exigir entrada de la CIDH

Ministro de Salud confirma que no hay casos de coronavirus en el país

Cabello: Incursión militar en el país desataría rebelión en los pueblos de América

PJ denuncia asedio del Sebin en casa de la diputada María Beatriz Martínez

Oficialismo conmemora 21 años de juramentación presidencial de Chávez

Matrícula escolar desciende en Zulia en el año escolar 2019-2020.

Maduro: Hay cosas que están mal y no es por culpa de Trump

Toro Hardy: La caída en reservas obliga a imponer desesperadamente el Petro

Cárcel para falso General que transportaba 19 sacos de marihuana

Designada junta interventora de empresas aseguradoras propiedad de Tobías Carrero. Los interventores tendrán las más amplias facultades de administración, disposición, control y vigilancia de estos activos.

Pagos en dólares con Zelle, la inesperada variante de moda en Venezuela.

Dólar $: 74.026,61Bs/$ / Promedio Paralelo: 72.278,83Bs/$

Bancos: 74.989,87Bs/$

Reservas: 6.717 MM$ / Cesta Venezolana: 51,19$

Nuevo balance del coronavirus en China: ya son 360 los muertos y más de 17.000 los casos.

OPEP convoca reunión el martes y miércoles sobre nuevo coronavirus.

Caricom se reúne para definir medidas por brote de coronavirus.

Filipinas confirma la primera muerte por coronavirus fuera de China y ya son 360 los fallecidos

EEUU reveló que ofreció ayuda para combatir el coronavirus pero que China aún no respondió.

En 10 días China construyó el hospital Montaña Dios del Fuego para dar respuesta al

China ordenó que cadáveres de víctimas del coronavirus sean cremados inmediatamente.

Científicos italianos aíslan coronavirus para desarrollo de tratamiento.

Filipinas confirma la primera muerte por coronavirus fuera de China.

Una veintena de pasajeros repatriados de China por Francia presentan “síntomas” de neumonía. Dos alemanes evacuados de Wuham están contagiados con el coronavirus.

Trump: Cuando pienso en Bernie Sanders, pienso en comunismo.

Honduras: uno de los lugares más peligrosos del mundo para periodistas

Dos acuchillados y un muerto en Londres por incidente “terrorista”. El autor del ataque de Londres, de “naturaleza islamista”, llevaba un dispositivo encima y fue abatido por la policía.

Evo Morales denuncia trabas para su inscripción como candidato Ministro peruano: Delincuentes allegados a Maduro vienen a amedrentar a sus connacionales

Thalía: “Para mí el reguetón es el nuevo pop global”

Falleció a sus 76 años Adelis Freitez, portento musical del estado Lara y fundador de Carota, Nema y Tajá.

Murió el guitarrista inglés Andy Gill, una leyenda del pospunk

Murió el actor de Star Wars Alan Harris a los 81 años

Los Kansas City Chiefs se coronaron campeones del Super Bowl LIV (54), y de la temporada 100 de la NFL, tras derrotar a los San Francisco 49ers por 31-20.

El sabor latino se apoderó del Super Bowl LIV en Miami con la presentación de Shakira y Jénnifer López en el espectáculo de medio tiempo.

La cultura latina se apoderó al menos por un rato del Super Bowl con el show que animaron las artistas junto a los cantantes de reggaetón Bad Bunny y J Balvin, sorpresas del espectáculo de medio tiempo.

Aquí el show de medio tiempo completo: https://youtu.be/pILCn6VO_RU

Yulimar Rojas dominó el salto largo en la Copa Iberdrola

Djokovic a Thiem: “Estoy seguro que ganarás tu primer Grand Slam pronto”.

El Barça vence al Levante con un doblete de Ansu Fati.

Serie del Caribe:

Colombia 0–1 Panamá

Puerto Rico 2–4 México

Venezuela 3–2 Dominicana

Juegos para hoy:

Panamá – México | 10:00am

Dominicana – Colombia | 02:30pm

Puerto Rico – Venezuela | 08:00pm

Al día lunes 3 de febrero de 2020

