Iván Simonovis será invitado especial de Donald Trump en el Estado de la Unión #4Feb

Este martes la Casa Blanca anunció a través de su página web que el comisionado Ivan Simonovis es uno de los invitados para el tercer Estado de la Unión de Donald Trump, acto en el que el presidente norteamericano dará la memoria y cuenta de su gobierno.

“Iván Simonovis de Caracas, Venezuela : Iván era el jefe de policía en la capital de Venezuela y estimado como el mejor policía de la nación. Fue encarcelado en 2004 por proteger a los manifestantes y estuvo en cautiverio durante casi 15 años por los regímenes de Chávez y Maduro. Escapó de Venezuela en 2019 y fue llevado a Fort Lauderdale, Florida, donde los agentes de inmigración lo recibieron en los Estados Unidos”, dice la reseña acerca del ex comisario de la PTJ publicada en la página oficial de la Casa Blanca.

Junto a Simonovis otras personas participarán en el acto. La Casa Blanca considera que cada invitado “representa lo mejor de los Estados Unidos y de las personas de todo el mundo”.

JUST ANNOUNCED: President @realDonaldTrump and @FLOTUS are excited to welcome these special guests for tonight's State of the Union! #SOTU https://t.co/Wh1uJsv9wM

— The White House (@WhiteHouse) February 4, 2020