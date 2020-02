PulsoEmpresarial Directv adquiere los derechos exclusivos para la Supercopa femenina de España

El fútbol femenino ha evolucionado en los últimos años ganando presencia en grandes campeonatos de nivel mundial. En esta oportunidad DIRECTV Sports transmitirá de manera exclusiva la Supercopa Femenina de España, en su primera edición del torneo que será en formato Final Four. El evento tendrá dos semifinales en la que se enfrentará Real Sociedad vs Levante UD el 5 de febrero, así como Atlético de Madrid vs FC Barcelona el 6 de febrero. Los ganadores de ambos encuentros se enfrentarán por la final el 9 del mismo mes.

“Como el referente en deportes en la región, DIRECTV Sports escucha a nuestra audiencia para poder entregar lo que ellos quieren, y sabemos que el fútbol femenino tiene cada vez más seguidores. Desde el comienzo de la señal la participación femenina ha estado presente y en los últimos años hemos incorporado contenido de fútbol femenino como la última Copa Mundial donde participaron equipos de la región. Esto es solo el comienzo, durante el año seguiremos transmitiendo campeonatos femeninos donde hay destacada presencia de deportistas de la región”, dice Guillermo Barreto, AVP de DIRECTV Sports en DIRECTV Latin América.

Estas transmisiones se complementan con los programas de conversación y análisis de DIRECTV Sports, entre los que destaca “Marca Femenina”, espacio dedicado al fútbol femenino, donde participa Milena Gimón, quien desde el inicio del canal en 2009, ha sido referente femenina para la audiencia de DIRECTV Sports. La ex futbolista profesional y presentadora venezolana dijo estar “muy emocionada por sumar a la señal un evento tan importante para el fútbol femenino, donde podremos disfrutar los mejores equipos de España y mucha presencia sudamericana”. Milena Gimón conduce “Marca Femenina” junto a Alejandra Martínez y Antonella Valderrey.

Información de programación:

DIRECTV Sports

Semifinal 1:

5 de febrero, 2:00 p.m.: Real Sociedad vs Levante UD, canales (614-1614 HD).

Semifinal 2:

6 de febrero, 2:00 p.m.: Atlético de Madrid vs FC Barcelona, canales (615-1615HD)