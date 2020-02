Debe caer todo el peso de la Ley contra responsable del caso Morella, en Maracay #7Feb

A través del trabajo de los medios de comunicación, se pudo conocer el caso de Morella en Maracay, la cual se mantuvo secuestrada por más de 31 años, afirmó la diputada Manuela Bolívar, presidenta de la Subcomisión de Mujer e Igualdad de Género de la AN, al destacar la importancia de los medios y de la información.

La legisladora señaló que gracias a un programa de radio que se escucha, donde se reportan mecanismos para que las mujeres se defiendan de violencia, Morella salió de la situación a la que era sometida y así acudiera al Instituto de la Mujer de Aragua, afirmando que “sin los medios no hubiese hoy qué decir”..

En el marco de una conferencia de prensa, Bolívar dio las gracias al portal Crónica Uno que dio a conocer esta historia, que hoy está ante la opinión pública un caso que ha dejado a todos estupefactos, por cuanto se trata de un caso de 32 años de torturas, afirmando que existen sospechas de que otras tres mujeres que pasaron por esta misma situación, incluyendo a la hija del acusado.

Ratificó que Morella hoy está viva, pero a diferencia de Ángela Aguirre, está viva, pero estuvo 31 años capturada y eso es una vida…

“Se trata de una mujer que no pudo salir, que se cambió de lugar cuando el victimario estaba bajo sospecha, pero estuvo 18 años en un lugar. Estamos hablando de un tipo que no fue con una sino con 4 incluyendo a su hija. Hoy se requiere que todo el peso de la ley caiga sobre este sujeto y que no exista impunidad porque son muchos los cargos que él tiene en su contra”, aseguró.

Mientras que la diputada Tamara Adrian señaló, que durante años se consideró que la violencia basada en género era un asunto privado, “porque era un problema de pareja, advirtiendo que el trabajo que han venido adelantando las feministas, ha permitido que se hable de esto.

La parlamentaria, una de las mujeres que se ha convertido en los últimos tiempos en defensora del derecho de las mujeres, quiso dejar claro que “el feminismo se opone al machismo no a los hombres“, afirmó.