FOTOS Colapsan los servicios públicos en Acarigua-Araure #7Feb

Los acarigueños y araureños exigieron a las autoridades correspondientes el levantamiento de la compuerta Radial de Camburito, la reactivación de Dique Primario de la quebrada de Araure y la reconstrucción de los pozos 1 y 2 de Musiu Carmelo.

Gemelas a oscuras

Otra de las situaciones que se ha vuelto incomoda para los araureños y acarigueños es el racionamiento eléctrico improvisado que se registra desde hace días en varios sectores.

“Antes los cortes eléctricos eran de media hora. Ahora nos la quitan 4 o 5 horas. Es imperdonable que Primitivo Cedeño y Efrén Pérez que saben que aquí hace mucho calor, nos castiguen de esa manera“, criticó Eladio León, luchador social del sector Los Cerritos de Araure.

León, de 64 años, asegura que el incremento de los cortes eléctricos en Acarigua-Araure se debe a qué algunos municipios de la región están severamente afectados por el fluido eléctrico.

“Tengo entendido que nos quitan la luz porque hay municipio como Piritu, Santa Rosalía y Agua Blanca que están peor que nosotros. Nos quitan la luz y la ponen a ellos. Hace poco la quitaron a las 11:00 de la noche y regresó a las 7:00 de la mañana”, manifestó.

El luchador social indicó que, además de las fallas en el agua y electricidad, también en la ciudad existe escasez de gasolina. Señaló que los ciudadanos deben apartar la cola, un día antes, frente a las estaciones de servicios para poder abastecer de combustible sus vehículos.

“Este es un verdadero colapso. Ya no sabemos a quien pedirle. No hay agua, nos quitan la luz, no hay gasolina. El gas doméstico aparece debes en cuando y sino hay que estar carreriando al camión para que te vendan una bombona. No entiendo cómo es que nosotros que hemos sido fiel con la revolución durante 20 años, nos pagan con esto”, puntualizó el dirigente social.