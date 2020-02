COLUMNA Soliloquios de café: ¿Qué es la soberanía? #9Feb

“SOBERANÍA: Autoridad en la que reside el poder político…

En un sentido estricto y de carácter político, el concepto de SOBERANÍA consiste en el poder político supremo que le corresponde a un Estado que es independiente. De manera general, esta es una noción con lo que se hace alusión a LA FACULTAD DE PODER CONTROL Y MANDO que una entidad o persona puede ejercer SOBRE UN SISTEMA DE GOBIERNO, POBLACIÓN O TERRITORIO…

SOBERANÍA NACIONAL: corresponde al poder que un estado puede ejercer sobre su territorio, en donde no habrá otro poder que pueda ser superior a él. De este modo se posibilita que un país pueda ser independiente e inviolable.”

Fuente: Diccionario Internet.

Por ser un tema que considero es altamente delicado, de antemano pido perdón por mi ignorancia sobre la política. De verdad no me interesa la política y nunca he aceptado que se me tilde de político. Creo que el verdadero político, el honesto, altruista, leal, el integro, no el politiquero, ejerce una de las más loables profesiones. La cual considero una gran virtud, para mi es extremadamente extraño y hasta injustificable la actitud que ha asumido el gobierno al darle a un embajador rango de ministro.

Tengo entendido que en Consejo de Ministros es donde se toman las mayores decisiones que rigen el destino de la república y, “PARA MI,” es inaceptable que una persona extraña pueda tener voz y voto sobre el bienestar de los ciudadanos venezolanos, más aun cuando en Consejo de Ministros se tratan temas que creo, son secretos de Estado, como por ejemplo: “LA DEFENSA NACIONAL”

Debo a bien suponer que, desde la época de la colonia, en ningún país del mundo que haya logrado su independencia se ha visto semejante acción.

Presumo que, es como si en mi familia le diese cabida a que un vecino cualquiera para que tuviese “VOZ Y VOTO” sobre los hechos que competen solamente a los miembros de mi grupo familiar…

“SEGURO ESTOY QUE MIS HIJOS NO LO ACEPTARÍAN Y ME RESERVO LAS PALABRAS CON LAS CUALES DEFINIRÍAN SEMEJANTE ACCIÓN.”

Tal vez sea hasta inapropiado el ejemplo pero lo que quiero es explicar de la manera más sencilla lo que está ocurriendo al respecto, sin olvidar que la Constitución Nacional de La República BOLIVARIANA de VENEZUELA en su artículo número 5 expresa claramente, cito:

“La SOBERANÍA reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la SOBERANÍA popular y a ella están sometidos (FdeC.).

Una nación es absolutamente soberana cuando alcanza su total y definitiva independencia en todo el acontecer requerido para el desarrollo social, económico, cultural educativo tecnológico, científico y gran fortaleza patria en la funcionalidad efectiva en sus fuerzas militares, cuando su sociedad y pueblo alcanzan un alto grado de madurez política que eviten posturas o conductas conspirativas traidoras contra la patria…

Fuente: alikgua.oronk.overblog.es.

Entiendo entonces que luce inexplicable e injustificable que se dé a un extranjero (sin menospreciar sus cualidades) rango ministerial.

Así mismo, ha sido divulgado en las redes sociales, una fotografía donde en magna sesión de un Consejo Municipal, se enarbola la bandera de otro país.

De ser cierto, opino que la sangre derramada en defensa de los valores patrios no debe ser mancillada por la actitud sumisa algunas personas…

Maximiliano Pérez