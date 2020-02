RETACITOS #9Feb

El cierre de la gira realizada por el Presidente interino de la República y presidente del Parlamento Juan Guaidó, en la capital norteamericana, siendo “invitado de honor” durante el mensaje anual del Presidente Donald Trump en el Capitolio Federal, donde fue ovacionado de pie por Demócratas y Republicanos, siendo mencionado de manera especial en el discurso del mandatario, cuando le envío un mensaje a los venezolanos, ratificando el respaldo del coloso del norte para el cese de la usurpación; fue recibido al día siguiente en la Casa Blanca por el propio Trump como Jefe de Estado, sosteniendo una “reunión privada” por más de media hora, donde incluso se pudo observar que le asignaron un oficial militar nortamericano como edecán para que lo acompañara, es algo que además de llenarnos de orgullo como venezolanos, ha dejado en evidencia que el apoyo ofrecido para superar la crisis venezolana, no se quedará solo en promesas y que en los próximos días pudieran producirse nuevas sanciones para profundizar las presiones contra el régimen, que muchos suponen que ahora sí deben estar altamente preocupados, porque lo que vio el mundo entero y que se volvió viral a través de las redes sociales, tiene un mensaje directo, claro y contundente, no solamente para el usuarpardor, sino para su entorno, tanto civil como militar, que deben haber entendido que el “Catire” no está jugando barajitas, así que amanecerá y veremos.

*****

Con la gran experiencia que tiene el abogado Enrique Aristeguieta Granko, le envíó un mensaje a Guaidó, el cual no tiene desperdicio, donde le dice a través de su cuenta oficial en Twitter: “Bueno, Sr. Guaido, ud. tiene ahora una responsabilidad mucho mayor. La primera potencia del mundo le ha dado su apoyo por unanimidad, y todos queremos que haga con ella el mejor uso posible. Asesórese bien y cuídese de las malas juntas”. Seguros estamos que todos los demócratas venezolanos, aquellos que queremos vivir nuevamente en libertad, tener luz, agua, gas, gasolina, comida, medicamentos y seguridad personal y jurídica, nos sumamos a este oportuno y certero consejo, que quisiéramos darle personalmente y que esperamos que escuche y atienda, porque en estos momentos sus números en materia de apoyo, se dispararon a la estratósfera, siendo un capital tan valioso y tan necesario para los tiempos por venir, que no se puede tirar por la borda; la mayoría de los venezolanos confía en que venga con los patines bien engrasados y dispuesto a tomar las decisiones que hagan falta para que catalicen el proceso y tengamos resultados, más temprano que tarde, aunque todos sabemos que además de joven, es humano, está prohibido equivocarse. ¡¡Que Dios lo ilumine en sus decisiones!!

*****

Todas las informaciones que llegan hasta nuestra mesa de redacción, contienen denuncias sobre la dramática situación que están viviendo los pobladores del municipio Urdaneta, en el estado Lara, dando la impresión que hay alguna “mano negra” que le tiene ojeriza a sus habitantes, al extremo que en las últimas semanas han estado hasta 20 días sin agua potable, la gente anda pidiendo auxilio, pero nadie se pronuncia formalmente, ni los diputados opositores que representan al estado Lara en la Asamblea Nacional Legítima; tampoco los legisladores de la entidad, dando la impresión que hay temor a represalias por parte de Carmelina, prefiriendo adoptar la política del avestruz, de enterrar la cabeza; con lo cual se convierten en cómplices de una gestión ineficiente, cuando lo que deberían hacer es elevar su voz de protesta, para que atiendan sus reclamos; aseguran que el hospital del municipio esta en cierre técnico, recientemente falleció un neonato por presunta mala praxis médica, al menos se salvó la madre, no hay ambulancia, siendo tan dramática la situación que viven sus habitantes, que se hace prioritaria la presencia de los fiscales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de las ONG’s como Provea que se dedican a a investigación de la violación de los derechos humanos en sectores vulnerables. Allí les dejo el dato.

*****

Circula con mucha insistencia en la región, que un muy grueso grupo de vecinos de distintas zonas de Barquisimeto, se han venido organizando y estableciendo contactos con algunos de los más respetables bufetes de abogados de la entidad, con la intención de adelantar acciones legales en contra de las empresas Corpolec y Aguas de Lara, como principales responsables del deterioro de su calidad de vida, lo que constituye una violación de sus derechos humanos, conscientes como están que se trata de hechos perfectamente comprobables, que han sido publicitados en los distintos medios de comunicación de la región, convirtiéndose de esta manera en hechos públicos, notorios y comunicacionales. En días recientes un grupo de respetables ciudadanos de la sociedad larense, iniciaron gestiones, tanto ante el gerente de Corpoelec, como con la Defensoría del Pueblo, con la intención hacer valer el artículo 51 de la Constitución sobre dirigir peticiones y obtener una oportuna respuesta, para que “Se sirva informar la programación de los cortes del servicio eléctrico a los fines de programar nuestras necesidades con certidumbre”. Esta información debe ser no solo respecto al Municipio Iribarren sino también con relación a todo su ámbito de competencia, tal como ocurrió en épocas pasadas, durante las cuales Corpoelec informó a la comunidad sobre la suspensión del servicio eléctrico, por áreas, lo cual fue útil mientras se restablecía el servicio eléctrico y, por lo menos, reflejaba respeto y consideración por los usuarios. Asimismo para que informe cuáles son las acciones programadas por Corpoelec para cumplir su atribución de garantizar a los usuarios la prestación de un servicio de calidad como lo establece el artículo 117 de la Constitución. Tendrán que ponerse los patines, porque allí si hay tela donde cortar.

*****

A un escándalo de pronóstico reservado, han tratando de echarle tierrita. En efecto, el domingo pasado, hoy hace ocho días, en un edificio en el este de la ciudad, frente al Conservatorio de Música, un cuerpo de seguridad realizó un allanamiento en uno de los apartamentos, donde dizque se distribuían “substancias prohibidas”, encontrándose presuntamente los equipos utilizados para el pesaje y empaques, para la comercialización. Se asegura que el dueño del apartamento, es un dirigente político regional, quien al parecer lo tiene alquilado a una persona dirigente de su propio partido, que siempre se ha considerado como el último refresco del desierto. Aseguran que una vez realizado el procedimiento, hubo una llamada telefónica desde Barquisimeto a un alto dirigente de la ilegítima, quien dizque llamó al jefe del cuerpo actuante en el proceso y le pidió “cuarentearlo”, por lo que no trascendió a nivel de los medios de comunicación regional; solo un diario publicó la nota, pero en una forma totalmente light, sin detalles. Sin embargo, ya todo el mundo sabe quiénes son las personas involucradas, hubo tres detenidos y al parecer se estarían tirándose al pajón los unos a los otros.

*****

Aseguran que en la última reunión del Frente Amplio capítulo Lara, Boby, el secretario general del CES de AD, habría adelantado que su partido no participaría en ningún proceso electoral en el 2020, a menos que incluyan las presidenciales y con un nuevo Consejo Nacional Electoral. Asimismo se ha podido conocer, que ante las posibilidades de que, en el marco de todas estas manipulaciones y componendas que se vienen armando, con la intención de que los Clapdiputados le pongan la mano a las siglas y a los colores del partido, los viejos adecos de la región, encabezados por el filibustero, están realizando reuniones en la casa de la esposa de este último “a puerta cerrada”, y se ha visto al parecer, entre otros a Nelson Aguilar, Raulito Colmenáres, al “Negro” Meléndez, supuestamente con comida y buen escocés, recuerden que los enchufados y los políticos, son los únicos que ahora pueden darse esos lujos, tertulias donde se delinean las estrategias para meterle mano al partido, por cuanto saben que tal como se presenta el panorama, tanto el turco de Valencia como el inefable, supuestamente no van para el baile y hay que estar preparados ante cualquier contingencia, así que amanecerá y veremos. Aseguran que uno de los temas que ha estado sobre el tapete en las últimas reuniones, es el caso del allanamiento del apartamento en el este de Barquisimeto.

*****

En estos momentos de tanta confusión e inestabilidad política, tanto a nivel nacional como regional, existe una gran incertidumbre y son muchos los dirigentes que andan tratando de pescar en río revuelto; sin embargo, lo primero que tienen que hacerse es un autoexamen de conciencia y determinar el tamaño del capital político con el que cuentan, de lo contrario, se estarían suicidando políticamente. Se ha venido señalando en las últimas semanas, que en organizaciones de algunos municipios, al parecer hay algunos dirigentes que andan de lo más desaforados, tratando de ocupar cargos de elección popular por cuenta propia, sin seguir líneas partidistas, evidenciando que no están dispuestos a esperar los acontecimientos por venir, tampoco ver que nos traen los nuevos tiempos, de allí que no es descartable que se produzcan renuncias, que en nada mejorarían sus condiciones de liderazgo, sino que por el contrario, se pudieran quedar sin el chivo y sin el mecate, ya que deben estar conscientes que en la política, nunca se sabe lo que puede ocurrir, por eso es que muchas veces se recomienda actuar con prudencia y no precipitarse.

*****

Nuevas denuncias surgen en cuanto al suministro de alimentos, a través de las cajas y bolsas Clap en las distintas zonas de la región. Las investigaciones que han venido haciendo algunas organizaciones, indican que los alimentos de mejor calidad se están enviando a las zonas donde hay mayores volúmenes de electores, lo cual constituye una odiosa discriminación, porque todos ser humano tiene derecho a una alimentación digna, sin importar si milita en el Psuv, en AD, PJ, UNT, Causa R o VP; sin embargo, pareciera que el gobierno regional envía a los barrios con poco potencial de votos, los alimentos de peor calidad, según han comprobado los investigadores, lo que evidencia que para el gobierno regional hay ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, de acuerdo con el número de habitantes que vivan en sus barrios o municipios, es decir que la calidad de la comida va en forma directamente proporcional con el número de votantes, lo que además de discriminatorio, constituye una aberración y un comportamiento maquiavélico, irresponsable e inmoral, por parte de quien está ordenando estas actuaciones y también de quienes las ejecutan; pero además a las cajas que van a esos lugares les extraen productos como azúcar, el aceite que en estos momentos es uno de los más costosos, así que Carmelina tiene que profundizar los controles para evitar esta anómala situación. La verdad que no hay derecho.

*****

Lo señalamos en esta sección desde hace varias semanas. En algunos centros asistenciales de la entidad han venido realizándose, por debajo de cuerda y cobrando en dólares, cirugías de distintos tipos, utilizando la infraestructura y los insumos de los hospitales públicos. Pues bien, parece que el negocio se ha extendido y al interior de Lara y denuncian que al parecer, todos los fines de semanas viajan desde Barquisimeto a El Tocuyo médicos a realizar, entre otras, cirugías estéticas, presuntamente utilizando los pabellones del Hospital Egidio Montesinos y los insumos de la institución, asegurando dizque cada cirugía cuesta entre 800 y 1.200 dólares, luego se reparten la cochina entre los participantes, léase anestesiólogo, ayudante y quien realiza la operación, dicen que hay complicidad interna ya que también reciben parte del botín, pero llama la atención, que a la vez reportan los usuarios, que en la emergencia de este centro asistencial no hay médicos. De nuevo insistimos en que se realice una investigación y se apliquen las sanciones correspondientes. Sabemos que los médicos en la administración pública, tienen unos sueldos miserables y buscan las maneras de sobrevivir, pero deben hacerlo en las clínicas donde laboran, ya que con su actual actuación, están perjudicando a los usuarios naturales del nosocomio. Aseguran que dizque quien maneja el negocio, tiene vínculos de consanguinidad, con personas del alto mando del hospital.

*****

Verdaderamente dramáticas las denuncias que han sido publicadas en torno a la crisis de salud por la que atraviesa el Hospital Rodríguez Rivero de San Felipe, reflejado en un trabajo publicado por Carolain Caraballo, el 30 de enero, en el portal Caraota Digital, con el titulo; “Crímenes en el hospital: Quirófanos de San Felipe se han convertido en carnicerías”, donde entre otras cosas señala, que este centro asistencial se ha convertido “en el terror de las embarazadas”. Un médico del hospital dijo a la periodista que en un mes “Fallecieron 13 parturientas quienes habían sido llevadas a un quirófano no apto para atenderlas”. El trabajo de esta colega, quien tuvo la oportunidad de estar en el sitio y conocer de primera mano, en la persona de los médicos al ser entrevistados, esta infernal situación, no tiene desperdicio. Sería interesante averiguar cuál ha sido la reacción de las autoridades de salud de la región y del atrabiliario gobernador de la entidad, al ser expuesta públicamente esta cruda realidad, cuyas evidencias son contundentes e irrefutables. En todo caso, le sugerimos a la valiente colega, andarse con cuidado, ha metido el dedo en la llaga, y debe estar consciente que los enemigos que tiene al frente, son de cuidado, no se detienen a la hora de sacar del medio a cualquiera que les estorbe.

*****

Sigue moviéndose el que no tiene un pelo de tonto, en su intención de diversificar sus negocios, por cierto comentan que el local donde vende las posturas de gallina, le aumentarán el alquiler mensual a 500 dólares, pero el caso es que además de la vende-paga cuya operación ya debe haberse concretado, al parecer ha estado haciendo lobby, de la mano de Claparra, para participar en el negocio radial, tratando de reactivar el litigio de un viejo caso de una emisora de la capital larense, que está durmiendo el sueño de los justos en el TSJ, donde supuestamente habrían llegado hasta los más altos niveles, y supuestamente les han dado garantías de que la sentencia podría salir en cualquier momento, en contra del dueño de la emisora, un empresario carabobeño, a quien seguramente agarrarían por sorpresa, pero ya se conoce de los movimientos y de las gestiones que se adelantan, y de la posible decisión, la cual obligaría al empresario no solamente a entregar la emisora, sino a pagar las costas de los abogados. Estaremos atentos.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que varios personajes andan como locos, moviéndose por todos lados, ante la realización de unas inminentes elecciones para escoger las autoridades de la UCLA. Lo grave de esta situación, que está siendo precipitada por la sentencia 0324 del TSJ de fecha 27 de agosto, ratificada el 27 de noviembre, es que varios de los aspirantes no cumplen con el perfil exigido para este cargo, por lo que se espera que la comunidad universitaria se pronuncie, incluso proponiendo que se haga un referendo en donde se escojan “los mejores” para integrar la Junta Directiva de la casa de estudios más importante de la región. Trascendió que de no encontrarse una solución, el gobierno decidiría a dedo designar al nuevo rector y al parecer, la persona que tendría el respaldo del gobierno usurpador, está actualmente como burgomaestre en un municipio larense, donde por supuesto ha pasado sin pena ni gloria, lo que lleva a mucha gente a concluir: si no ha sido capaz de gerenciar un municipio, cómo va a manejar la compleja gestión de una universidad.

Juan Bautista Salas