Falta de vacunas en Venezuela pone en peligro la vida de los niños #10Feb

Germán Rojas Loyola, director de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, denunció este lunes que en los últimos 5 años han desaparecido vacunas en el país que son indispensables en los primeros días y meses de un recién nacido.

“Si nosotros estamos viendo que esas vacunas no se están colocando en el país, entonces esa cobertura tiene que ser casi cero porque esas vacunas no se les está colocando a esos niños y eso incrementa, sustancialmente, el riesgo de las complicaciones que pueden existir porque no se están dando protección a esa población“, explicó el director de la institución.

Rojas puntualizó que “las enfermedades emergentes no han sido adecuadamente atendidas con un plan de vacunación de calidad y, en consecuencia, hay enfermedades que han resurgido en el país”.

También aseguró que “la a carga de enfermedades en Venezuela se ha hecho más compleja y diversa, especialmente aquella que afecta a grupos de población más numerosos, más frágiles y vulnerables“.