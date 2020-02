Félix Seijas: Renovar el CNE y la observación internacional impulsarían participación en elecciones

La renovación de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el establecimiento presencial de misiones de observación internacional imparciales durante la jornada, son las condiciones más importantes para que el electorado venezolano dentro del país acuda de manera significativa al evento comicial, asegura, Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos.

Aseguró que de acuerdo con los últimos estudios de la firma, cerca de un 75% del padrón electoral participa en unas eventuales elecciones presidenciales, sin embargo, tal número variaría en función de quién y cómo son convocados los comicios.

“La renovación del CNE y la observación internacional son las condiciones que más resaltan. En ese sentido, no solo basta con cambiar a Tibisay Lucena sino cambiar la directiva de manera tal que la gente perciba que existe una directiva equilibrada. No se haría nada si sale Lucena y entra Jorge Rodríguez”, aseguró.

Explica que hay condiciones que son los pilares fundamentales y,

básicamente, el que existan esas condiciones y que la oposición

de Guaidó llame a votar es lo que activaría a una parte importante

de la población, dijo.

“En el caso de una elección presidencial la participación sería de

un 75% aproximadamente. Ojo, esa es la disposición a votar en

este momento, habría que ver cómo son convocadas. Ese

porcentaje tampoco es el techo, quedaría evaluar parte de la

campaña electoral en el proceso para el convencer a la agente”,

afirmó-

Así mismo, el estadístico y profesor universitario destacó que la

directiva de la Asamblea Nacional encabezada de forma paralela

por el diputado Luis Parra, es un “parapeto”, pero no por ello

carece de apoyo político dentro de la oposición a Nicolás Maduro.

“Yo siempre pongo como ejemplo la elección del 2018. La

oposición en bloque decidió no participar, pero Falcón sí aceptó

participar. Falcón no tuvo cero votos. Cerca de 1 millón de votos

acumuló. Siempre hay alguien que analiza opciones y termina

plegándose por una de ellas”, precisó en Fedecámaras radio.