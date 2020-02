Jorge Álvarez: Sanciones a Conviasa violarían normativa jurídica internacional

Las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos sobre la aerolínea venezolana Conviasa, representan una violación al derecho internacional público, afirmó el presidente de la Cámara Venezuela de Transporte Aéreo (Ceveta) Jorge Álvarez, quien asegura que la situación del sector podría endurecerse.

Explicó que de acuerdo con la normativa jurídica internacional, solo la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), tiene la potestad para detener o restringir el tráfico aéreo entre los países.

Señaló que la aerolínea venezolana sancionada mantenía una serie de destinos, desde el punto de vista estratégico, ya que el Ejecutivo nacional que es el que tiene las políticas del país, ha considerado fundamentales.

“Lamentablemente, ahora habrá una mayor disminución de esos servicios por las razones naturales de que no tenemos quien nos alquile un avión, no podemos negociar, hay problemas para ir a los Estados Unidos, yo entiendo que el problema con EE.UU. es un problema de política de los grandes países, sin embargo creo, con todo respeto, que hay una violación del derecho internacional público, puesto que la soberanía no es un concepto absoluto y puesto que el transporte aéreo en el mundo entero, se rige por una Convención que rige desde 1947 y que entró en vigencia con el nombre de Convenio Sobre Aviación Civil Internacional, pensamos que el único organismo que tiene facultades para el tránsito aéreo de un país a otro, es el Consejo de esta organización, previo al cumplimiento de un procedimiento que está establecido, a partir del artículo 86 del Convenio”, aseguró el Capitán Jorge Álvarez, al ser consultado en torno a esta materia.

Por otra parte, cuando se consultó a la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), se informó que Conviasa no estaba afiliada a esta organización gremial, por lo tanto no podían emitir opinión al respeto.