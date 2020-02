Trabajadores de Conviasa protestan en Maiquetía por la eventual llegada de Juan Guaidó #11Feb

La llegada del presidente encargado Juan Guaidó motivó una protesta de trabajadores de la aerolínea estatal Conviasa en las instalaciones del aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Un grupo de al menos 30 personas afectas al régimen de Nicolás Maduro, gritaban en el aeropuerto frases como “Traidor terrorista es lo que es Guaidó”, “Conviasa se respeta, conviasa no está sola”.

“Estamos defendiendo la soberanía alimentaria de nuestros trabajadores. No estamos aquí en pro político si no en defensa de nuestros derechos como trabajadores”, dijo una persona que se identificó como Supervisor de Calidad con 7 años de servicios, al tiempo que indicó que las sanciones del Departamento del Tesoro contra la aerolínea se dio por “la miseria política. La oposición si no tiene altura. Han demostrado que pueden ganar unas elecciones pero desperdiciaron la oportunidad”.

De igual forma aseguraron que las sanciones contra Conviasa se dieron “porque somos una de las empresas del estado que factura y estamos produciendo dinero. Estamos generando ganancias. Por primera vez en mucho tiempo Conviasa está produciendo”.

Un grupo de diputados encabezados por el diputado a la Asamblea Nacional, William Dávila, increpó a los afectos al régimen generando una situación irregular.