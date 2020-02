Juan Guaidó: Venezuela, ya estamos en Caracas #11Feb

View this post on Instagram

Este martes, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llegó al país luego de realizar durante 20 días una gira internacional para denunciar los atropellos del régimen de Nicolás Maduro contra los venezolanos. . Guaidó fue recibido por los diputados de la Asamblea Nacional, luego de esquivar un piquete de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Vargas. . En vehículos y autobuses llegaron grupos identificados con el régimen de Maduro al aeropuerto internacional de Maiquetía para boicotear la llegada de Guaidó y agredieron a los periodistas que se encentraban dentro de las instalaciones de Maiquetía. . La llegada de Guaidó generó una protesta por parte de los trabajadores de la aerolínea estatal Conviasa quienes calificaron al presidente encargado como un "traidor" por las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. . A propósito de esta protesta, diputados a la Asamblea Nacional sostuvieron un enfrentamiento con los trabajadores de Conviasa quienes estaban acompañados por personas afectas al régimen, que afortunadamente no pasó a mayores. . Texto: José Escalona Foto: Cortesía . Lea más noticias en www.elimpulso.com . . #Nacionales #JuanGuaidó #Venezuela #Maiquetía #Llegada #Gira #Presidente #Noticias #Información #News #ElImpulso #11Feb