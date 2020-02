Colapso de tuberías dañó capa asfáltica de la calle 57 de Barquisimeto #12Feb

No tiene agua en su vivienda y por eso calma su sed con el agua que desprende la capa asfáltica de la calle 57 con carrera 23, al oeste de Barquisimeto.

El hombre de 62 años, de piel curtida porque en el sector donde vive en Villa Productiva es seco, la tierra se pega al cuerpo y la mugre también, contó a el equipo periodístico de Elimpulso.com que el bote de aguas blancas tiene más de 6 meses y reveló que los daños en la tubería provoca grandes baches en el pavimento de la zona.

“Yo siempre vengo aquí con mis pipotes para llenarlos de agua porque en mi casa casi nunca tengo. Cada vez que vengo, veo que hay más hueco, pero la gente de esta zona al parecer no les importa porque no hacen nada. Los que si se quejan son los que pasan con su carro todos los días que deben esquivar para no caer en los huecos”, precisó.

El sexagenario señaló que el agua que emana del pavimento la usa para cocinar, bañarse y hacer sus necesidades básicas.



“A veces me pongo a pensar que pasaría si arreglan el bote de agua. Aunque suene algo mezquino, rezo porque no lo hagan porque entonces no tendré que beber ni con que bañarme”, manifestó.